Médicos y pacientes urgen un plan de cribado de la hepatitis C que "aflore" a los 100.000 pacientes aún sin diagnosticar

4/12/2017 - 14:02

Podría hacerse por grupos de riesgo, edad o de forma universal, y en cualquier caso es más "coste-efectivo" que otros

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), que agrupa a hepatólogos, médicos de familia y asociaciones de pacientes, ha reclamado al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas que pongan en marcha un plan nacional para el cribado de la hepatitis C que haga a "aflorar" a los alrededor de 100.000 afectados con el virus que está aún sin diagnosticar.

"Necesitamos un cribado que haga aflorar a todos los casos que aun no se conocen, y es necesario afrontarlo más pronto que tarde", según ha defendido el coordinador de esta organización Javier García-Samaniego, hepatólogo del Hospital Universitario La Paz de Madrid, durante un manifiesto firmado este lunes para reivindicarlo.

Según este experto, España se ha convertido en un referente a nivel mundial desde que hace dos años aprobara el Plan Nacional de la Hepatitis C, ya que está previsto que se cierre el año con más de 90.000 pacientes tratados con los nuevos fármacos de última generación, que consiguen curar el virus en más del 90 por ciento de los casos.

En virtud de esta eficacia los hepatólogos habían calculado que España conseguiría eliminar el virus en 2021, pero para ello recuerdan que el Plan también incluía una estrategia de cribado que "aún está por desarrollar".

De hecho, los estudios epidemiológicos apunta a que la prevalencia de la infección en España sería de entre 190.000 a 210.000 infectados, de los que en torno a un 45 por ciento ya estarían tratados. Y del resto, hay muchos que aún están pendientes de tratar y el grueso que ni siquiera saben que viven con el virus.

"En junio el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordó ampliar el tratamiento a cualquier paciente diagnosticado, también F0 y F1, pero las comunidades lo han ido aplicando a diferentes velocidades y las que se incorporaron más tarde incluso les quedan pacientes con F2 por tratar", ha resaltado García-Samaniego.

De hecho, el coordinador de AEHVE avisa de que si no se pone en marcha este cribado en una década España volvería a encontrarse nuevamente con un repunte de casos y un incremento de la prevalencia de la hepatitis C.

"El Ministerio debe ejercer el papel que le corresponde", ha reclamado por su parte el presidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C de Madrid, Adolfo García Ortega, que alerta de que "no se puede perder más tiempo y hay que ponerse a trabajar", como ya ha hecho La Rioja, primera comunidad en anunciar que impulsará el cribado del virus "para buscar a esos pacientes que no saben que están enfermos.

DUDAS SOBRE CÓMO HACERLO

En cuanto a los criterios a tener en cuenta para llevar a cabo este cribado, que se puede realizar mediante un análisis de sangre que cuesta apenas 2-3 euros, los hepatólogos aseguran que a primeros de año se presentarán datos de otros países que den más pistas de cuál es la estrategia más adecuada.

Lo que sí tienen claro es que habría que hacerlo a todos los usuarios de drogas inyectables e internos de instituciones penitenciarias, receptores de productos sanguíneos u órganos sólidos anteriores a 1991, pacientes en hemodiálisis y hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres.

Además, otra opción sería hacerlo por grupos de edad, a toda la población nacida antes del año 1965 o incluso un poco después, ya que "es extraordinariamente raro encontrarse pacientes con menos de 35 años", según García-Samaniego.

E incluso hay datos que apuntan que también sería coste-efectivo hacer un cribado universal, ha añadido el jefe de la Unidad de Aparato Digestivo de la Fundación Hospital de Alcorcón (Madrid), Conrado Fernández, dado el precio tan bajo de los test de diagnóstico.

De hecho, este experto asegura que los 1.800 millones de euros invertidos en tratar a los primeros 50.000 pacientes en España han supuesto un retorno de entre 3.000 y 7.000 millones de euros, por la reducción de mortalidad y complicaciones, y por los años de calidad de vida ganados.

"EL PRECIO DE LOS TRATAMIENTOS YA NO ES UN PROBLEMA"

Además, ha añadido el coordinador de la AEHVE, "el precio de los nuevos tratamientos ha ido bajando y ya no es un problema", ya que cuestan entre 6.500 y 7.000 euros por paciente, "nada que ver con lo que costaba hace dos años".

De igual modo, este experto ha recordado que el coste del cribado sería igualmente más bajo que el de otros programas de cribado ya implantados en España, como el del cáncer de colon.

Para ello, los hepatólogos reclaman una mayor participación de los médicos de familia dado que "sin cribado no hay eliminación y sin Atención Primaria no hay cribado posible".

De hecho, hace unos meses presentaron un documento en el que pedían darles más protagonismo en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes, establecer circuitos de coordinación entre Atención Primaria y especializada, crear un Servicio de Atención al Paciente con Hepatitis Viral en la Cartera de Servicios Comunes y establecer tiempos máximos de espera para la atención a los pacientes.