Una investigadora del CIBERES nombrada nueva coordinadora de la Plataforma Red Nacional de Biobancos

5/12/2017 - 13:48

Cristina Villena Portella, investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), ha sido nombrada nueva coordinadora de la Plataforma Red Nacional de Biobancos (PRNB).

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El PRNB es una iniciativa del Instituto de Salud Carlos III creado para el fomento de la I+D+i mediante el suministro de muestras biológicas de origen humano, dotando de un valor añadido al Sistema Nacional de Salud.

La especialista afronta esta nueva etapa con la misión de situar la PRNB en el mayor proveedor mundial de muestras de calidad para impulsar el avance en la investigación biomédica, cohesionando el trabajo de todos sus miembros y proyectando su potencial colectivo, según ha señalado la propia Villena Portella.

Cristina Villena es Doctorada por la Universidad de Barcelona, miembro de la European, Middle Eastern & African Society for Biopreservation & Biobanking (ESBB) y ha sido miembro de grupos de trabajo de la International Society for Biological and Environmental Repositories (ISBER).

Ha sido nombrada por el Comité Gestor de la PRNB, constituido por 20 miembros de los comités de Dirección, Ejecutivo y antiguos órganos de gobernanza de la red.