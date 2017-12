Neumólogos destacan la "superioridad" de 'Anoro' frente a 'Spiolto' para el tratamiento de EPOC

Neumólogos expertos en EPOC, que han participado en el encuentro organizado por GSK, han destacado "la superioridad" de 'Anoro' (umeclidinio/vilanterol) en función pulmonar frente a 'Spiolto Respimat' (tiotropio/olodaterol) para el abordaje de dicha enfermedad.

Para afirmarlo, se han basado en un estudio que compara dos combinaciones fijas de un antagonista muscarínico de acción prolongada (LAMA) con un agonista-beta2 de acción prolongada (LABA), administradas una vez al día en pacientes sintomáticos con EPOC.

Los resultados han demostrado la superioridad de 'Anoro' frente a 'Spiolto' en función pulmonar, con una diferencia entre tratamientos de más de 50 ml en el volumen espiratorio forzado en el primer segundo en la semana ocho.

"Este es un estudio que los clínicos llevábamos pidiendo desde hacía mucho tiempo, porque había estudios comparativos pero ninguno con estas características", han señalado.

Cuando se compara la capacidad broncolidatadora entre dos fármacos de esta clase terapéutica, lo primero es conocer si hay diferencias en función pulmonar.

En este caso, como el doctor Juan Luis García Rivero indica que el estudio tenía que demostrar la "no inferioridad de 'Anoro' frente a 'Spiolto' y acabó obteniendo unos resultados aún más favorables", ya que "no es que no fuera inferior, sino que todavía superaba el margen de superioridad previsto".

Asimismo, el especialista ha insistido en que "hasta la fecha, los clínicos creían que tiotropio era el broncodilatador gold standard, pero tras los resultados del estudio, han demostrado que Anoro es un fármaco todavía más potente de lo que realmente pensábamos".

