CESM rechaza que se obligue a MIR a seguir un tiempo en la sanidad pública y pide medidas por la falta de médicos

12/12/2017 - 14:03

El sindicato médico CESM ha rechazado que se pueda obligar a los médicos internos residentes (MIR) a que permanezcan un tiempo en la sanidad pública tras terminar la formación, al considerar que va en contra de los principios de libre circulación de la Unión Europea, y ha reclamado medidas contra la falta de profesionales en lugar de "ideas geniales".

CESM se ha referido así al planteamiento que el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, ha expresado este lunes en las Cortes, donde abogó por que estos médicos permanezcan un tiempo en la sanidad pública para revertir así el esfuerzo realizado en su formación y evitar que vayan directamente a la sanidad privada.

Ante este planteamiento, el sindicato médico ha recordado que España forma parte de la Unión Europea "y su legislación consagra principios como la libre circulación de profesionales que irían totalmente en contra de esta medida".

En este contexto, ha recordado que la falta de profesionales es uno de los problemas del sistema sanitario que ha puesto de manifiesto desde hace "por lo menos doce años" sin que la Consejería "haga nada por evitarlo, sino más bien todo lo contrario".

CESM ha señalado que el consejero es responsable de medidas como la jubilación de profesionales, la eliminación de la Carrera Profesional, los recortes permanentes en sustituciones e inversión, "que han desincentivado completamente a los médicos".

En vez de plantear en cada comparecencia alguna de sus "ideas geniales" como el programa de MIR excelente o las fidelizaciones, el sindicato considera que el consejero "debería ponerse a trabajar en serio" en mejorar "de verdad" las condiciones laborales de los profesionales médicos de la Comunidad y en aumentar el número de profesionales.

De la misma forma, CESM ha añadido que los profesionales médicos que se forman en el sistema castellanoleonés estarían encantados de continuar en él "si se les pagara un sueldo digno y equiparable al de sus homólogos europeos", si se les incentivara con una Carrera Profesional adecuada y si las plantillas estuvieran acordes con las necesidades asistenciales.

"Y si no se vieran desbordados todos los días por el exceso de trabajo que han provocado los recortes, si se escuchara su voz y vieran que las decisiones se toman con criterios profesionales y no de cálculo político", ha agregado la organización sindical, que ha afirmado que "año tras año" el consejero cuenta que la situación "está muy mal, que no hay médicos, pero la solución no está en sus ideas geniales, sino en proponer actuaciones realistas que mejoren la situación".