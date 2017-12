Ruiz-Huerta denuncia que las urgencias de La Paz están "en estado de guerra"

Madrid, 12 dic (EFE).- La portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, ha denunciado hoy que el servicio de urgencias del Hospital de La Paz está como "en estado de guerra", que ha atribuido a un "problema estructural" de falta de personal y de recursos en la sanidad pública madrileña.

Ruiz-Huerta ha explicado tras la Junta de Portavoces que ayer visitó junto con la diputada Carmen San José las urgencias del centro hospitalario y el sindicato Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad (MATS), donde comprobaron la "saturación" del servicio, con salas de 12 camas que albergaban "hasta 34 pacientes".

Según la portavoz, encontraron a pacientes recibiendo tratamientos delicados "en bancos o sillas", hacinados en los pasillos, sin ningún tipo de privacidad.

Además, ha indicado que la nueva sala que inauguró el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no dispone de toma de oxígeno, por lo que se tiene que suministrar con bombonas antiguas.

Para Podemos esta situación no es un problema "puntual", sino "estructural", ya que faltan 5.000 sanitarios que no se han recuperado desde la crisis, así como camas y material.

Por ello, la formación morada ha presentado una enmienda de 5 millones al proyecto de presupuestos de 2018 con los que, ha considerado, "podría resolverse el problema de las urgencias en la Comunidad.

"La puerta de entrada al sistema público de salud son las urgencias", ha esgrimido, y ha añadido que la imagen que se da es "pésima".

Desde Ciudadanos (Cs) consideran que se debe a una "falta de estrategia y de proyecto" de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, para la sanidad pública madrileña, ha señalado su portavoz, Ignacio Aguado.

"Más allá de eslóganes, titulares y promociones, cuando rascas un poquito no hay proyecto", ha dicho Aguado.

Por su parte, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha lamentado que Ruiz-Huerta haya presentado el servicio de La Paz como "el botiquín de un castillo medieval después del asedio", al tiempo que ha apuntado a la "mala suerte" de que la portavoz acudiera al centro cuando hubo un pico en las urgencias, debido a reformas del sistema informático de recepción de pacientes.

Ossorio ha destacado que esta situación "no se corresponde con la realidad", algo que demuestran informes que determinan que LA PAz es "el mejor hospital de España".

El portavoz del PSOE-M, Ángel Gabilondo, ha mostrado su preocupación porque "hay asuntos que no parecen resolverse" después de dos años y medio de legislatura, como los "picos que saturan las urgencias".

"Pueden ocurrir estas cosas, pero no que no se gestione o no se planifique", ha comentado, al tiempo que ha apuntado a que una mayor previsión presupuestaria conllevaría una "mejor gestión".