Los sindicatos médicos muestran su "completo rechazo" al decreto del Gobierno Balear de imponer el catalán para trabajar

15/12/2017 - 14:17

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha mostrado su "completo rechazo" el proyecto de decreto elaborado por el Gobierno de las Islas Baleares que exige conocer el idioma catalán para trabajar en la sanidad pública.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"El despropósito que significa esta medida (impulsado por el partido Mes y asumido en el Parlamento regional por el cuatripartito que gobierna las islas), se pone de relieve si se tiene en cuenta que, según las estimaciones del sindicato médico balear (Simebal-CESM), supondrá excluir a 340 médicos interinos, a 3.500 profesionales de enfermería y a más de mil auxiliares", ha avisado.

Asimismo, el CESM ha recalcado que la imposición lingüística "no obedece" a una demanda social, como dan a entender a sus promotores, dado que de las 7.000 quejas recibidas en el servicio de salud el último año, sólo 5 fueron puestas por personas que echaban en falta ser atendidas en catalán.

"La acreditación del conocimiento de la lengua autonómica en las Islas Baleares debe ser un mérito valorable y no un requisito 'sine qua non' para el acceso a los puestos de personal facultativo sanitario asistencial. El proyecto no prima el derecho constitucional a la protección de la salud, que, como se ha dicho antes, puede verse afectado por las dificultades que genera (vía exclusión o desincentivación) a la hora de contar con los profesionales que se precisan para atender debidamente a los ciudadanos", ha argumentado la organización.

Asimismo, ha recordado que la igualdad de oportunidades y la libre circulación de los profesionales en el conjunto del Sistema Nacional de Salud es un principio básico que puede resultar afectado por la exigencia balear de acreditación de conocimiento de la lengua catalana, pues restringe ese principio, o al menos es susceptible de hacerlo.

"La obligación de los candidatos de acreditar los conocimientos de la lengua autonómica, y además mediante unos determinados certificados, subordinando la admisión a los procedimientos de cobertura de puestos a su aportación, puede resultar incompatible con el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea, pues puede suponer un obstáculo a la libre circulación de profesionales", ha comentado, para zanjar mostrado su "total apoyo" al sindicato médico de las islas en cuantas iniciativas tome para oponerse al mismo.