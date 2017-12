El PSOE insiste en que garantizará por ley el derecho universal a la atención sanitaria pese a la sentencia del TC

19/12/2017 - 18:38

El PSOE reafirma su intención de garantizar por ley el derecho a la atención sanitaria de todos los ciudadanos "recortado por el Gobierno de Mariano Rajoy" con la reforma sanitaria de 2012, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya anulado la norma de la Generalitat Valenciana impulsada para garantizar el acceso a los inmigrantes en situación irregular.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, la secretaria socialista de Sanidad y Consumo, Luisa Carcedo, ha lamentado la sentencia del TC tras el recurso interpuesto por el Gobierno, al que critica por "negarse a aceptar que existe una mayoría política y social en favor de recuperar el derecho a la sanidad universal".

Además, ha reconocido que en esta sentencia y en otras emitidas contra otros gobiernos autonómicos (País Vasco y Navarra) se invocan "argumentos meramente competenciales" que dan la razón al Gobierno "en el sentido de su competencia para limitar el derecho a la atención sanitaria, y la justificación de hacerlo por Real Decreto-Ley".

No obstante, en el caso valenciano se ha producido el voto particular en contra de hasta cinco magistrados del Alto Tribunal, "que no ven justificada dicha supuesta invasión competencial", ha apuntado Carcedo.

De igual modo, esta dirigente ha expresado su "solidaridad" con los gobiernos de las citadas autonomías y los profesionales sanitarios que "día a día están evitando las peores consecuencias de esta denegación de asistencia sanitaria".