Izpisua publica en 2017 nueve artículos científicos promovidos y financiados por la Universidad Católica de Murcia

26/12/2017 - 13:44

El catedrático de Biología del Desarrollo de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), Juan Carlos Izpisua, ha publicado a lo largo de 2017 nueve artículos científicos, derivados de los proyectos promovidos y financiados por la UCAM, en revistas como 'Cell', 'Nature' y 'Science', entre otras.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

De todas ellas, la que ha tenido mayor repercusión es la publicada por la revista 'Cell' en enero, en la que se demostraba que células madre humanas eran capaces de integrarse en un embrión de cerdo y se convertían en precursores de diferentes tejidos. Este resultado puso la primera piedra para saber que se pueden usar técnicas de edición génica y células pluripotentes para generar órganos humanos para trasplantes.

Asimismo, otra de las líneas de investigación punteras a nivel mundial en el área de la genética es el estudio del epigenoma, siendo avanzados por las revistas 'Science' y 'Cell 'los resultados de los estudios de Izpisua y su equipo con colaboración de la UCAM.

La más reciente, divulgada en 'Cell' en diciembre, ha marcado un antes y un después en la curación de enfermedades como la diabetes o la distrofia muscular, al utilizar la técnica CRISPR/Cas9 sin cortar el ADN. En ella se pone de manifiesto que, modificando las marcas que el paso del tiempo y los factores ambientales generan en el ADN (epigenética), se pueden revertir determinadas enfermedades.

Además, 23 artículos han sido también difundidos como resultado de la colaboración de Izpisua Belmonte con la Universidad Católica de Murcia destacando especialmente el titulado 'In vivo Amelioration of Age-Associated Hallmarks by Partial Reprograming CELL', publicado en diciembre de 2016 y considerado como 'popular' en el mundo científico debido al elevadísimo número de citas recibidas.

"El camino marcado por nuestro presidente, José Luis Mendoza, para trabajar con Izpisua es todo un privilegio, ya que nos permite abordar proyectos que contribuyen a la resolución de algunos de los grandes retos de la humanidad, como es la curación de determinadas enfermedades", ha dicho la vicerrectora de Investigación de la UCAM, Estrella Núñez, para concretar como elementos "imprescindibles" para posicionar a la UCAM, y por tanto a la Región de Murcia, a la "vanguardia" del conocimiento, la calidad y mejora continua en el desarrollo del trabajo, colaboraciones con investigadores de prestigio internacional e "importantes" inversiones en investigación.

ZIKA Y DERMATITIS ATÓPICA

Por otra parte, y también en 2017, investigadores de la UCAM y de la Universidad de Hong Kong han descubierto que una molécula, utilizada hasta ahora como antibiótico, se puede usar como un potente fármaco para combatir las peligrosas consecuencias del virus Zika, asociado a graves trastornos neurológicos, parálisis, deformaciones en la cabeza e incluso la muerte de un feto.

De hecho, tras el éxito de la prueba del compuesto (novobiocina) en ratones, con una eficacia del cien por cien de curación, los investigadores trabajan ahora en afinar con la dosis necesaria a aplicar en humanos para conseguir la misma respuesta.

Finalmente, la revista 'Journal of The American Medical Association' (JAMA) se ha hecho eco de otra de las investigaciones más desarrollada por investigadores de la UCAM junto al Centro Dermatológico Estético de Alicante y el Hospital Universitario del Vinalopó en Elche. En ella se expone que algunas enfermedades de origen desconocido pueden estar provocadas por las bacterias que habitan en el intestino. Demuestra que la modificación de la flora intestinal tiene el mismo efecto que el uso de corticoides en la curación de enfermedades como la dermatitis atópica.