Sanidad y Hacienda aseguran que el SNS es "perfectamente sostenible" en España y el "más eficiente" del mundo

27/12/2017 - 13:40

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, y el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, han asegurado este miércoles que el Sistema Nacional de Salud (SNS) es "perfectamente sostenible" en España y el "más eficiente" del mundo.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Montserrat y Montoro se han pronunciado así durante el acto de renovación del Convenio de Colaboración, acordado en diciembre de 2016, entre el Gobierno y Farmaindustria y que tiene como objetivo garantizar el acceso de los ciudadanos a las innovaciones terapéuticas en condiciones de "equidad" y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.

Se trata, tal y como ha recordado el ministro de Hacienda, de una autorregulación, una iniciativa que el Gobierno está experimentando y que está demostrando que es un sistema "eficaz" y genera resultados "muy positivos". Por ello, ha reconocido no entender los motivos por los que otros proveedores de salud no se adhieran a esta autorregulación.

"No tiene sentido que celebremos un mecanismo de colaboración entre una parte de los proveedores y no entre todos. No lo entiendo y espero que subsanemos esta ausencia y podamos decir que este pacto se extiende al resto de proveedores", ha aseverado Montoro, quien ha informado de que se está "fortaleciendo" el SNS y de que el coste que ha supuesto a las arcas del Estado en el ejercicio de 2017 ha sido de 70 millones de euros, un presupuesto que "no es nada caro" en término de eficiencia económica.

Y es que, según ha comentado el ministro, actualmente la "práctica totalidad" de la población española accede a la asistencia sanitaria universal, siendo España el segundo país del mundo en esperanza de vida y cuenta con una de las regiones europeas (la Comunidad de Madrid) con los habitantes más longevos. Del mismo modo, ha recordado que España es el único país que entre los años 2015 y 2017 ha gastado 1.600 millones de euros en tratar a unas 46.000 personas afectadas por la hepatitis C.

"Por todo ello me pregunto los motivos por los que algunas comunidades autónomas no se adhieren a este sistema. Es algo que tienen que explicar, sobre todo cuando además tienen problemas para cumplir con la regla de gasto, que es precisamente de lo que estamos hablando porque este es un protocolo de regla de gasto puro, por el que el proveedor se compromete a no ofrecer más de lo que no haga la economía", ha enfatizado el ministro de Hacienda.

Dicho esto, Montoro ha avisado de que la sostenibilidad del Estado del Bienestar depende del crecimiento económico y de la duración del empleo, si bien ha afirmado que el acuerdo con Sanidad y Farmaindustria se está haciendo una contribución a que sea sostenible "una parte" del Estado del Bienestar como es el SNS. "El sistema sanitario es perfectamente sostenible en España si seguimos por este camino y seguimos consiguiendo que el conjunto del gasto no crezca por encima de la actividad económica y podremos seguir avanzando y diciendo que España tiene uno de los mejores sistemas nacionales de salud del mundo", ha apostillado.

MONTSERRAT: "NO HAY TRATAMIENTO CARO SI CURA"

Estas declaraciones han sido corroboradas por la ministra de Sanidad quien, además, ha destacado el "importante" papel que juega la industria farmacéutica en España al ser un "aliado estratégico" para la sociedad y para el SNS en términos de salud, por desarrollar nuevos medicamentos para favorecer la preservación de la salud y el bienestar de las personas; en términos sociales por los puestos de trabajo que genera y mantiene; y en términos económicos por la aportación al PIB y la contribución a la dinamización de la investigación, desarrollo, innovación y riqueza económica del país.

"Este convenio de colaboración agiliza el acceso de los pacientes a las innovaciones terapéuticas en condiciones de equidad, lo que es importantísimo, y desde la transparencia, la racionalización del gasto, la eficiencia y la sostenibilidad del SNS y desde, sobre todo, la mayor certidumbre y estabilidad posibles para las empresas. Por tanto, este acuerdo lo aporta todo", ha asegurado Montserrat.

En concreto, el acuerdo "descansa" sobre la política de pago a proveedores; contempla que si el crecimiento del gasto público en medicamentos originales supera el de la economía española, la industria se compromete a realizar compensaciones monetarias; compromete a la Administración y a la industria farmacéutica en una política más estructural frente a planteamientos "coyunturales" y muestra las posibilidades de una colaboración público-privada en la búsqueda de soluciones innovadoras. Ahora bien, el convenio no aborda aspectos relacionados con la competencia entre medicamentos de marca y genéricos, ni establece obligación alguna en este sentido para ninguna administración pública.

"No hay tratamiento caro si cura y si sirve para salvaguardar la salud y el bienestar y la calidad de vida de las personas. El Gobierno trabaja cada día para incorporar a la cartera pública de servicios cada nuevo tratamiento que demuestre su eficiencia y garantice seguridad para el paciente y el acuerdo que acabamos de renovar nos sirve para hacerlo posible, para hacerlo en total consonancia con la industria y en las mejores condiciones para las administraciones", ha dicho la ministra.

Por su parte, el presidente de Farmaindustria, Jesús Acebillo, ha mostrado el "pleno" compromiso de la industria con la salud de las personas y la calidad asistencial a través de la investigación y desarrollo de nuevos fármacos, asegurando que asumen este acuerdo en clave de "responsabilidad y compromiso" con la sostenibilidad y, especialmente, en un momento en el que sigue siendo "crucial apuntalar la recuperación económica" en España.

De hecho, Acebillo ha explicado que el acuerdo beneficia a la Administración, porque es un "ágil" instrumento de control del gasto público que ayuda a cumplir con los objetivos presupuestarios y los compromisos con Bruselas; al sistema sanitario, porque "protege" la sostenibilidad del SNS; a la industria, porque genera un marco "predecible"; y a los pacientes, porque les garantiza poder acceder a todos los medicamentos que necesitan.

"Este convenio ha tenido efectos enormemente positivos durante sus dos primeros años de vigencia", ha detallado, para explicar que durante sus dos años de vida, la "estabilidad y predictibilidad" que ha generado les ha permitido ratificar, mediante hechos concretos, el empeño de la industria farmacéutica en ser un referente industrial, sanitario y social en España.

Por todo ello, Acebillo ha agradecido a Montoro y Montserrat su "sensibilidad y acierto" para encontrar una solución al "grave" problema fiscal que con este iniciativa podría haberse generado. "Agradecimiento que quiero también extender por la decidida y eficaz acción del Gobierno para reducir drásticamente la demora en los pagos hospitalarios. Y justo es también reconocer al Gobierno su visión en la definición de nuevos modelos de colaboración con sectores productivos, como el farmacéutico; un sector dispuesto siempre al diálogo y a la búsqueda de soluciones conjuntas con la Administración y con todos los agentes sanitarios", ha zanjado el presidente de Farmaindustria.