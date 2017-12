El estreñimiento afecta a casi el 20% de la población española

29/12/2017 - 13:18

El estreñimiento afecta en España entorno entre el 12-20 por ciento de la población, según datos de la Fundación Española del Aparato Digestivo, y se trata de un síntoma que es dos veces más frecuente en mujeres que en hombres, afectando así mismo más a los mayores de 65 años.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Se trata de síntoma, no una enfermedad, que no resulta fácil de definir, ya que no hay establecido un criterio común en cuanto a normalidad al hablar de tránsito intestinal. El experto del Departamento Científico de Cinfa, Eduardo González Zorzano, ha aclarado que "el rango de normalidad para acudir al servicio oscila entre tres veces a la semana y tres veces al día. Cuando la frecuencia es menor de tres deposiciones semanales o existe dificultad para expulsar las heces, siendo estas secas y duras, se habla de estreñimiento".

El tipo de dieta puede ser tanto la causa como parte de la solución del estreñimiento. Según señala el experto, el estreñimiento es consecuencia de la ausencia de ejercicio, la obesidad, factores psicológicos y malos hábitos dietéticos, marcados por una alimentación pobre en frutas, verduras o fibras vegetales y por insuficientes líquidos.

Pero además existen otros factores que también pueden favorecer la aparición de este problema de forma puntual, como son la inmovilidad por un accidente u operación, los viajes y cambios de hábitos o la ingestión de algunos fármacos.

El experto ha recomendado, como pautas a seguir para evitar el estreñimiento, aumentar el consumo de fibra, ya que esta favorece el tránsito intestinal y redunda en una mejor regulación a largo plazo; elegir bien verduras y legumbres, poniendo especial atención en aquellas que provocan más flatulencias, como las alcachofas o el brócoli.

Además, ha aconsejado comer la fruta con piel, siempre que sea posible, utilizar aceite de oliva y eliminar, en la medida de lo posible, las grasas animales y los platos procesados.

Así mimo, limitar el exceso de dulces, realizar ejercicio físico con regularidad, establecer rutinas más o menos fijar que permitan acudir al servicio sin prisas y poner especial atención en la automedicación, ya que algunas de estas sustancias podrían influir en el tránsito intestinal.