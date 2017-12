Los hospitales madrileños necesitan urgentemente sangre de los grupos 0+ y 0-

Madrid, 29 dic (EFE).- Los hospitales de la Comunidad de Madrid precisan de forma urgente donaciones de los grupos 0+ y 0- y en dos o tres días donantes del grupo A-, según ha indicado hoy el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.

En el resto de grupos las reservas están en niveles adecuados, por lo que no hay necesidad urgente y puede donarse en una próxima colecta.

En un comunicado, el Centro de Transfusión ha hecho un llamamiento a los donantes de sangre de cara para que acudan a donar de cara al largo fin de semana de fin de año que empieza hoy.

Los ciudadanos que lo deseen pueden donar en los 32 puntos de donación fijos de hospitales, en las 16 unidades móviles que recorren los municipios de la región y en el Centro de Transfusión de Valdebernardo, situado en la avenida de la Democracia.

Los lugares y horarios concretos se pueden consultar en la página web www.madrid.org/donarsangre.

Para donar sangre se debe tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no padecer ni haber padecido enfermedades transmisibles por vía sanguínea, no estar en ayunas y no haber donado en las últimas 8 semanas.