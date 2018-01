Madrid-Dos enfermeras del 12 de Octubre denuncian ante la Policía sendas agresiones por parte de un menor y una paciente

2/01/2018 - 19:03

Enlaces relacionados Dos enfermeras del 12 de Octubre denuncian ante la Policía sendas agresiones por parte de un menor y una paciente (2/01)

Dos enfermeras del Hospital Universitario 12 de Octubre han denunciado ante la Policía sendas agresiones por parte de un paciente del centro y de un menor.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Según ha relatado a Europa Press una portavoz del Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad (MATS), las presuntas agresiones se produjeron cuando las enfermeras se encontraban en la zona de triaje de urgencias, donde se realiza una primera valoración preliminar a los pacientes para establecer su grado de urgencia.

La primera tuvo supuestamente lugar el pasado sábado 30 de diciembre. Siempre de acuerdo con las palabras de la portavoz, una enfermera fue agredida por una paciente que estaba "harta de esperar". "No era siquiera su turno, pero entró gritando y le pegó un puñetazo en la cara", cuenta. La otra presunta agresión sucedió este lunes, cuando un familiar menor de edad de un paciente propinó una patada en la pierna a otra.

Las enfermeras han denunciado este mismo martes en la comisaría a los dos presuntos agresores por un delito de atentado contra la autoridad y otro de lesiones. Además, han formulado una petición a la Gerencia del Hospital para que se realice una reunión "de carácter urgente".

"Esto no puede seguir sucediendo", reclama la portavoz, que tiene claras cuáles son las razones de estos incidentes: "Las urgencias están colapsadas, no hay personal suficiente porque hay bajas que no se cubren y no hay camas porque hay unas 200 cerradas. Esto conlleva más tiempo de espera, lo que hace que los familiares y pacientes pierdan los nervios. Después de 12 horas esperando la pagan con el primero que pasa".

La portavoz asegura que sufren agresiones verbales y las llaman "vagas" todos los días. "Creen que estamos tomando café, pero no es así. La gente no ve el caos montado que hay detrás de las urgencias colapsadas", lamenta.