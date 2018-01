Las personas que sufren adicción a las drogas pero son agradecidas tienen un consumo menor, según estudio

Las personas que sufren adicción a las drogas pero son agradecidas sufren un consumo menos severo, en comparación con aquellas que tienen una disposición menos agradecida, según un estudio de la Universidad Nacional de Singapur (NUS).

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El abuso de sustancias, que ha afectado según las Naciones Unidas a casi 30 millones de personas en el mundo en 2017, es una respuesta de afrontamiento que las personas adoptan para aliviar la angustia, sobre todo cuando otros mecanismos les resultan ineficaces. La investigación ha demostrado que la gratitud, emoción que implica notar y apreciar los aspectos positivos de la vida, es beneficiosa para el bienestar físico y mental. Por ello, es probable que los drogadictos que tienen disposiciones más agradecidas adopten un enfoque más activo y constructivo para manejar sus problemas.

El estudio, publicado en la revista 'Substance Use & Misuse' puede servir para mejorar las políticas e intervenciones que ayudan a las personas que sufren adicciones a hacer frente a sus problemas. Uno de los métodos probados es alentar a los drogadictos a llevar un diario para anotar las cosas por las cuales se sienten agradecidos a diario. Tales intervenciones son fáciles de implementar y pueden complementar las terapias existentes para manejar el abuso de drogas.

Eddie Tong y Leung Chi Ching, autores del trabajo, encuestaron entre 2014 y 2015 a 105 consumidores de drogas, a los que preguntaron sobre su adicción y su nivel de gratitud.

"Como psicólogo del Servicio Penitenciario de Singapur, he trabajado con toxicómanos y he visto el daño que las drogas causan, tanto a ellos como a sus familias. Esperamos aprovechar la investigación psicológica para buscar más formas de ayudar a estas personas. Dado que las emociones positivas han demostrado mejorar vidas, me gustaría entender cómo la gratitud podría ayudar a los drogadictos a enfrentar mejor sus desafíos y reducir o eliminar sus adicciones", ha destacado Eddie Tong.

Los autores han señalado que se necesitarían más estudios con muestras más grandes para validar aún más los resultados, ya que el este trabajo solo ha tenido en cuenta a consumidores masculinos. Para profundizar su comprensión sobre el impacto de la gratitud en el abuso de drogas, los autores estudiarán, además, si la gratitud conduce a una reducción real en el consumo de drogas a lo largo del tiempo y si reduce la probabilidad de que los adictos recaigan en el consumo.