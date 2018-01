Tres Cantos repartirá pulseras de emergencia entre los mayores con Alzheimer

Tres Cantos, 12 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Tres Cantos se ha sumado a la campaña de la Comunidad de Madrid por la que van a repartirse pulseras de emergencia con código QR a las personas mayores con Alzheimer, con el fin de que los servicios de emergencias puedan identificarles en caso de que se pierdan.

Bajo el lema "No me olvides si me olvido", se distribuirán 5.000 pulseras de emergencia con los datos personales de los beneficiarios, de forma que, si se extravían, puedan ser identificados y se pueda acceder a sus datos médicos para una rápida asistencia, además de contactar con una persona de su entorno.

Ahora, la concejalía de Servicios Sociales ha abierto el plazo de solicitud de estas pulseras destinadas a personas mayores de 65 años, que deben ser vecinos de Tres Cantos y tener diagnóstico de deterioro cognitivo o enfermedad de Alzheimer en su fase inicial.

Los interesados deberán solicitar su inclusión en la lista de demanda que está elaborando los servicios sociales de atención primaria, según ha indicado el Consistorio en una nota.

Desde el Ayuntamiento han apuntado que, una vez que se conozca el número de dispositivos que le corresponde al municipio, se asignarán por orden de solicitud en la lista de demanda.