Best and Fast Change y Fundación Cadete se unen para que el programa 'Señores Sonrisa' siga creciendo

12/01/2018 - 12:31

Best and Fast Change y Fundación Cadete se han unido para que el programa 'Señores Sonrisa', llevado a cabo por los Doctores Sonrisa y promovido por la Fundación Theodora, llegue a los niños del 'Centro Conmigo'.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Así, los niños del centro no solo estarán acompañados por personal médico, sino también por los Señores Sonrisa, según ha explicado el administrador único de Best and Fast Change, Fabrizio Signorelli, quien ha resaltado que "tener una actitud positiva es extremadamente importante para ayudar a vencer el miedo y mirar hacia el futuro con optimismo".

La iniciativa busca promover la autonomía y el desarrollo de niños y niñas con diversidad funcional intelectual a partir de la estimulación sensorial, complementando el de los profesionales de las instituciones con las que colaboran y apoyándose en recursos propios para potenciar el desarrollo sensorial de los niños.

Pretende así satisfacer diferentes necesidades del colectivo, desde alegrar la atmósfera, hasta contribuir al desarrollo de los menores, así como de la imaginación, intuición y creatividad de los mismos, y reforzar la intervención de los profesionales.

"Estamos muy felices con esta iniciativa, y deseando ver el impacto que tiene la presencia de los Señores Sonrisa", ha declarado la directora de Fundación Cadete, Inés Santías.

Por su parte, la directora del 'Centro Conmigo', María Palacios, ha destacado que "es un orgullo tener a los Señores Sonrisa como parte del equipo, y estamos seguros de que la propuesta va a tener una gran acogida tanto a nivel de niños y familias, como de las propias terapeutas".

El director General de Fundación Theodora, Alejandro Echegaray, se ha mostrado ilusionado con el proyecto, ya que "arrancamos con él hace poco más de un año, con el apoyo de la Fundación Bobath, y en poco tiempo está dando excelentes resultados".