El balón gástrico 'Elipse' permite que los pacientes con sobrepeso pierdan entre 13 y 15 kilos

15/01/2018 - 11:36

El balón gástrico 'Elipse', que se ingiere como una píldora y se expulsa sin necesidad de cirugías, permite que los pacientes con sobrepeso pierdan entre 13 y 15 kilos, según han informado diversos expertos en endoscopia digestiva, cirugía bariátrica y nutricionistas.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Se trata de una cápsula que se ingiere siempre bajo supervisión clínica y, una vez que llega al estómago, se hincha con una solución líquida y donde permanecerá cuatro meses hasta que se abre, vacía y se elimina como el resto de la comida y todo ello es posible gracias a una fórmula química que hace que el balón se disuelva en el periodo señalado", ha comentado el especialista en endoscopia digestiva del Centro Médico Teknon del Grupo Quirón Salud, Jesús Turró.

Del mismo modo se ha pronunciado el especialista en cirugía bariátrica del Instituto de Obesidad de Madrid y del Hospital La Luz de Madrid, Adelardo Caballero Díaz, quien ha asegurado que este método supone una "gran innovación" dentro de esta área clínica porque no precisa anestesia ni en su colocación ni en su retirada.

En concreto, este tratamiento, recientemente comercializado en España con la certificación de la Unión Europea, está indicado para pacientes con sobrepeso moderado y en pacientes con obesidad grado 1. Además, se puede utilizar en pacientes con más de 50 de índice de masa corporal (IMC), como fase previa al tratamiento con cirugía bariátrica siempre que el paciente cumpla los requisitos adecuados.

"Este tratamiento está indicado para personas que no se sacian fácilmente con las comidas y no tienen buenas costumbres como, por ejemplo, aquellas que no dejan de picar entre horas. Lo ideal es realizar unas cuatro pequeñas ingestas a lo largo del día, pero es fundamental que como profesionales nos podamos adaptar al estilo de vida de cada persona. En nuestra Unidad de Obesidad tratamos de enseñar a los pacientes a que adquieran y mantengan nuevos hábitos de alimentación. En las primeras semanas de la terapia con el balón se suelen perder unos 3-5 kilos y la pérdida de peso continúa mientras se progresa con la textura de la alimentación", ha argumentado la nutricionista de la Clínica Teknon, Leyre Armengod.

En este sentido, la coordinadora de pacientes del Instituto de Obesidad en Madrid, Carmen Alfaro, ha insistido en que para mantener el peso deseado hay casos que necesitan cambiar sus hábitos de alimentación, mientras otros pueden necesitar un programa deportivo a la medida por parte de un 'coach' personal. Por tanto, prosigue, el tratamiento debe ser "totalmente individual".

MODIFICAR HÁBITOS ALIMENTICIOS

Otra de las ventajas que, a juicio de los expertos, aporta 'Elipse', frente al resto de balones, es que su tiempo de permanencia en el estómago es "más reducido" frente al resto de balones pero, aun así, permite una reducción de peso "significativa".

Con 'Elipse' en el estómago se produce una restricción de volumen que reduce la capacidad de ingerir alimentos y adelanta la sensación de saciedad al comer. "Sin embargo, resulta fundamental que todos los candidatos a este tratamiento modifiquen sus hábitos alimenticios y nutricionales a largo plazo, al igual que los relativos al ejercicio físico, ya que esto es lo que realmente les hace perder peso y mantener su peso óptimo. Es un programa integral", ha apostillado el doctor Turró.

Hasta 4.000 personas ya se han tratado con el balón ingerible y varios estudios clínicos publicados en prestigiosas revistas científicas avalan su seguridad y resultados. Uno de los ensayos clínicos piloto realizados con 'Elipse', publicado en julio de 2017 en la revista 'Surgery for Obesity and Related Disease', demostró que los pacientes tratados perdieron una media del 50,2 por ciento del exceso de peso y un 14,6 por ciento de su peso corporal.

Además, se registró una mejoría en los indicadores generales de salud, triglicéridos, hemoglobina A1c (un indicador de diabetes tipo 2) y calidad de vida.*Del mismo modo, se obtuvieron resultados similares en un estudio clínico realizado con 135 pacientes, publicado en la misma revista, en que la media de pérdida de peso fue de 13 kilogramos.

"Asimismo, los pacientes han mejorado sus eventuales comorbilidades asociadas al sobrepeso, como puede ocurrir en la hipertensión arterial o algunos posibles casos de diabetes tipo 2, y otras posibles patologías asociadas", ha zanjado el doctor Caballero.