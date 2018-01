Un equipo de la USC identifica un nuevo mecanismo en el desarrollo de metástasis asociadas al cáncer de mama

17/01/2018 - 17:31

Un equipo del Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS) y de la Facultade de Veterinaria de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha detectado un nuevo mecanismo en el desarrollo de metástasis asociadas al cáncer de mama, lo que ayudará en su pronóstico y servirá como foco para el tratamiento de los tumores.

En concreto, la investigación se llevó a cabo en colaboración con especialistas del Hospital Clínico Universitario de Santiago y del Hospital de Jove de Gijón (Asturias) y se desarrolló con un estudio realizado en peces cebra y corroborado clínicamente en pacientes con cáncer de mama.

Así, según ha explicado la USC en un comunicado, los investigadores detectaron que la proteína Pit-1 provoca un aumento de las quimioquinas CXCR4 y su ligando CXCL12, lo que incrementa que las células cancerosas migren e invadan otros órganos.

El profesor e investigador participante Anxo Martínez Ordoñez ha explicado que las quimioquinas "tienen la habilidad de atraer células tumorales". De este modo, el equipo comprobó que la metástasis del cáncer de mama al hígado y al pulmón "tenían una mayor expresión de Pit-1 y CXCR4".

La explicación del proyecto y las conclusiones han sido publicadas en la revista británica 'Oncogene' bajo la autoría de una decena de investigadores y con el título 'Breast cancer metastasis to liver and lung is facilitated by Pit-1-CXCL12-CXCR4 axis'.

