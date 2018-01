Novartis lanza una 'app' para mejorar la calidad de vida personas con ceguera o discapacidad visual grave

Novartis ha anunciado este jueves el lanzamiento de 'ViaOpta Hello', una aplicación con reconocimiento facial para mejorar la vida diaria de las personas con discapacidad visual grave, y que ha sido impulsada por 'Microsoft Cognitive Services' y la plataforma de aplicaciones universal de Windows 10.

Asimismo, 'ViaOpta Hello' se ha inspirado en las experiencias diarias de los pacientes y se ha desarrollado en colaboración con el grupo de apoyo Retina International.

"En muchas ocasiones me he sentido incómoda al entrar en un nuevo espacio, concretamente si no soy consciente de quién estará allí con antelación. Me siento así especialmente si estoy sola y necesito presentarme y empezar a hablar con otras personas", ha explicado la presidenta de Retina International y principal inspiración para el desarrollo de ViaOpta Hello, Christina Fasser, quien ha añadido que "la idea de la aplicación ViaOpta Hello nació de esta necesidad".

El software de reconocimiento facial permite que la tecnología reconozca a un individuo de una lista de personas que han aceptado ser identificadas por la aplicación.

ViaOpta Hello funciona identificando objetos y personas a través de la cámara de un teléfono; al tomar una foto al entrar en una sala, la aplicación informará al usuario de lo que le rodea, ofreciendo "información crítica" que aquellos que no tienen una discapacidad visual grave a menudo "pueden dar por sentada". La versión de escritorio también permitirá a las personas identificar caras en las fotografías que se envían.

La aplicación está disponible como descarga gratuita para plataformas móviles iOS, Android y Windows. Además, estará disponible una versión de escritorio en dispositivos con Windows 10 para quienes no tengan teléfonos inteligentes.

"Estamos entusiasmados con Novartis, encantados de que estén aprovechando nuestras tecnologías de inteligencia artificial y esperamos ver cuál es el valor para las personas con pérdida de visión ", ha declarado el vicepresidente dorporativo de Windows Marketing, Microsoft, Matt Barlow.