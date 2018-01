La Comisión Europea aprueba el biosimilar 'Mvasi' de bevacizumab (Amgen/Allergan) para tratar varios tumores

22/01/2018 - 11:57

La Comisión Europea (CE) ha aprobado el uso de un biosimilar de bevacizumab, comercializado por Amgen y Allergan como 'Mvasi', para el tratamiento de diversos tipos de cáncer, incluido su combinación con quimioterapia.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea (CE) ha aprobado el uso de un biosimilar de bevacizumab, comercializado por Amgen y Allergan como 'Mvasi', para el tratamiento de diversos tipos de cáncer, incluido su combinación con quimioterapia.

Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal, que actualmente está comercializado por Roche bajo el nombre de 'Avastin', dirigido contra el cáncer de colon o recto; pulmón; mama; de células renales; ovario epitelial, y otros tumores ginecológicos y carcinoma de cérvix persistente, recurrente o metastásico.

La autorización de este biosimilar se proclama después de que la Agencia de Fármacos y Alimentos (FDA) estadounidense lo haya aceptado, y ahora con esta nueva aprobación se permite a los 28 Estados miembros de la Unión Europea (UE) poder comercializarlo.

Asimismo, la aceptación por parte de la CE se ha basado en la demostración de que 'Mvasi' y bevacizumab son similares, "sin que se observen diferencias clínicamente significativas en términos de eficacia, seguridad e inmunogenicidad entre los dos productos", aseguran desde ambas entidades. Los estudios clínicos incluyeron los resultados de un ensayo de fase III en pacientes con CPNM de células no escamosas.

'MVASI' Y SUS COMBINACIONES

Este fármaco puede combinarse con quimioterapias basadas en fluoropirimidinas para el carcinoma metastásico de colon o recto, y en platino, para el cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) de células no escamosas avanzado irresecable, metastásico o recurrente.

También se puede compaginar con paclitaxel, para el tratamiento de primera línea de pacientes adultos con cáncer de mama metastásico, y con erlotinib dirigo a pacientes adultos con CPNM de células no escamosas avanzado no escamoso avanzado no resecable, metastásico o recidivante con mutaciones activadoras del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR).

Su combinación con interferón alfa-2a está indicada para el tratamiento de primera línea de pacientes adultos con cáncer de células renales avanzado y/o metastásico, y con carboplatino y paclitaxel para el cáncer avanzado de ovario epitelial, de trompa de Falopio o peritoneal primario.

Así como con carboplatino y gemcitabina o con carboplatino y paclitaxel para el tratamiento de cáncer de ovario epitelial sensible a platino tras primera recaída, carcinoma de la trompa de Falopio, o carcinoma peritoneal primario que no hayan recibido tratamiento previo con bevacizumab, otros inhibidores VEGF o agentes dirigidos frente a receptores VEGF.

Además, si se mezcla con paclitaxel, topotecán, o doxorubicina liposomal pegilada, el medicamento está destinado para el tratamiento de cáncer de ovario epitelial recurrente resistente a platino, de trompa de Falopio o peritoneal primario que no hayan recibido más de dos tratamientos de quimioterapia previos y no hayan recibido tratamiento previo con bevacizumab u otros inhibidores VEGF o agentes dirigidos frente a receptores VEGF.

Por último, 'MVASI' con paclitaxel y cisplatino o alternativamente, con paclitaxel y topotecán en pacientes que no puedan recibir tratamiento con platino, está indicada para el tratamiento de carcinoma de cérvix persistente, recurrente o metastásico.