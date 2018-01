SEQCML buscará en los próximos 3 años dar visibilidad a la Medicina de Laboratorio y situarla en el centro de la clínica

22/01/2018 - 15:00

La Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQCML) ha elaborado un nuevo Plan Estratégico de cara a los próximos tres años con el que busca dar visibilidad a la Medicina de Laboratorio y situarla en el centro de la actividad clínica.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Para ello, va a apostar por la calidad en la producción científica y la innovación tecnológica con el fin de reforzar el papel asesor de los profesionales de los laboratorios y contribuir a mejorar las decisiones clínicas.

"El 70 por ciento de las decisiones clínicas están basadas en pruebas diagnósticas. Es hora de poner en valor a quienes están detrás de esas pruebas. Somos gestores del conocimiento y consultores clínicos expertos y debemos asumir una posición de liderazgo compartido", ha dicho la presidenta de la SEQCML, Imma Caballé.

En concreto, el Plan Estratégico 2018-2020 de la SEQCML plantea una serie de medidas, divididas en varias líneas estratégicas, entre las que destacan las siguientes: impulsar el valor del laboratorio clínico para una gestión más eficiente del Sistema Nacional de Salud (SNS), promover la excelencia en las actividades científico-técnicas, mejorar la percepción por parte de los socios de las actividades de la Sociedad, hacer visible a la SEQCML en la sociedad en general o fomentar el recambio generacional.

Así, para reforzar el valor de la Medicina de Laboratorio, el plan estratégico incide en la calidad y en la innovación. "La mejor forma de mejorar el nivel científico es abrirnos al aspecto clínico de la especialidad, participando en congresos de otras especialidades y colaborando con sociedades internacionales de Medicina de Laboratorio, como The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC), The European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (ELFM) y The International Council for Standardization in Haematology (ICSH)", ha explicado Caballé.

En este sentido, se quiere reforzar el papel de difusión de la 'Revista Laboratorio Clínico', en la que se incluyen tanto artículos originales como revisiones o guías clínicas de producción propia. El objetivo es que, gracias a este impulso, la revista sea indexada, es decir, integrada en la clasificación integrada de revistas científicas.

Otro de los ejes del nuevo plan estratégico consiste en reforzar el protagonismo del socio. "Se busca abrir nuevas opciones para mejorar su formación científico-técnica y también la percepción que éste tiene sobre la excelencia de las actividades de la Sociedad. También se va a reforzar la comunicación directa con los socios, con publicaciones cada quince días en la página web y con una encuesta bienal", ha dicho el vicepresidente de la organización, Francisco Antonio Bernabeu.

Del mismo modo, se van a plantear una serie de acciones que comienzan por una actualización de la página web de la Sociedad y por una mayor participación en las redes sociales. Además, se va a dotar a la SEQCML de unas "señas inequívocas de identidad", a través de documentos como, por ejemplo, 'Manual de Estilo', 'Manual del Socio' y guías de formación.

"Hay que dar a conocer a la SEQCML, fomentando su participación tanto con los órganos institucionales, como con otras sociedades médicas. En el plano internacional, además de los contactos con la IFCC, ELFM e ICSH, "potenciaremos los contactos ya iniciados con sociedades y profesionales latinoamericanos", ha adelantado Bernabeu.

Por último, el Plan Estratégico incide en la idea del relevo generacional e introduce la gratuidad de las cuotas durante el periodo de formación. "La SEQCML utiliza la gratuidad como medio para incentivar la formación de los residentes. Debemos vigilar que haya un equilibrio entre el 'knowhow' que aportan los socios senior y la frescura que aportan las nuevas incorporaciones. Todo lo que favorezca estas nuevas incorporaciones será bienvenido", ha zanjado el vicepresidente.