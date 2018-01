Expertos avisan de la necesidad de tratar la muerte como una fase natural y respetar la "dignidad" de las personas

26/01/2018 - 17:08

Expertos reunidos en el 'Seminario Internacional Cuidados Paliativos y Sociales Vs. Eutanasia', organizado por la Fundación Valores y Sociedad, la Asociación Familia y Dignidad Humana, la Federación Europea One Of Us, la Fundación Jérôme Lejeune y Political network for values, han destacado la necesidad de tratar la muerte como una fase natural y respetar la "dignidad" de las personas en el final de sus vidas.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

En este sentido, los especialistas han asegurado que la única respuesta ética posible son los cuidados paliativos. "De otro modo, vamos a comprobar como las consecuencias de la regulación de eutanasia acabarán inexorablemente en que otros decidirán qué vidas son dignas o no de ser vividas", ha señalado la presidenta de la Asociación Familia y Dignidad Humana, Lourdes Méndez.

La eutanasia se encuentra actualmente legalizada desde el año 2002 en Holanda, pocos meses después lo hizo Bélgica y el año 2009 se sumó Luxemburgo. Colombia lo reguló en el año 2015, y Canadá en el 2016. El suicidio asistido está permitido en Suiza, en Alemania, y en seis estados norteamericanos: Oregón, Washington, Montana, Vermont, California, Colorado y Washington D.C.

Tras la experiencia de estos países donde se ha llegado al extremo, Holanda ha permitido la eutanasia a menores incluso sin ha avisado de que la regulación de la eutanasia se convierte en una pendiente "resbaladiza", donde se inicia justificando casos extremos, para acabar disponiendo de la vida de otro.

AYUDAR A NO SUFRIR HASTA QUE LLEGUE LA MUERTE

Del mismo modo, en el encuentro se ha recordado que en Italia la Asamblea ha invitado a los estados miembros del Consejo de Europa a desarrollar reglamentos "claros y completos" que definan y regulen la objeción de conciencia con respecto a los servicios de salud y médicos, y que estos sean capaces de garantizar el derecho a la objeción de conciencia en relación con la participación en el procedimiento en cuestión.

Y en Colombia, según ha añadido la senadora colombiana, María del Rosario Guerra, el objetivo que se persigue es que la sociedad trabaje en beneficio del ser humano y no en su contra, ya que la vida humana goza siempre de valor, independientemente de su calidad. "Los cuidados deben integrar los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente y ofrecer apoyo a la familia para adaptarse a la enfermedad del paciente y a su propio duelo, ha enfatizado.

Por su parte, el jefe de área de Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi y secretario de la Comisión Central Deontológica de la Organización Médica Colegial (OMC), Jacinto Bátiz, ha argumentado que los cuidados paliativos de lo que tratan no es de precipitar deliberadamente la muerte ni de prolongar innecesariamente la agonía, si no de ayudar a no sufrir mientras llega la muerte. Por ello, ha solicitado que en España se legisle sobre cómo aliviar el sufrimiento de la persona sin tener que eliminar a quien lo padece.

"Los ataques a la vida y la libertad, como son el aborto, la eutanasia, la ideología de género y los vientres de alquiler, constituyen manifestaciones de una moda que pretende reemplazar todos nuestros valores", ha zanjado el presidente de la Fundación Valores y Sociedad y de la Federación Europea One Of Us, Jaime Mayor Oreja.