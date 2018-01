Un documental recoge la experiencia de un paciente en el servicio de Oncología Radioterápica de HM Hospitales

26/01/2018 - 18:16

Un vídeo documental, dirigido por el cineasta y documentalista Ander Duque, recoge la experiencia personal de una paciente en el servicio de Oncología Radioterápica de HM Hospitales, poniendo de manifiesto el "éxito" de las nuevas técnicas de radiación en la curación y aumento de la supervivencia de "numerosos" enfermos con cáncer.

En concreto, el vídeo explica el proceso de radioterapia de una paciente y de cómo los avances han permitido que su experiencia vital al someterse al tratamiento sea más cómoda, en menos sesiones, de forma ambulatoria y con mínimos efectos secundarios. "Es un tipo de tratamiento que me parece extraordinario de lo que ha avanzado porque no molesta nada, no notas nada y no duele nada", ha explicado la paciente protagonista del documental, María Luisa Alonso.

Y es que, gracias a los avances existentes y las nuevas técnicas de radiación la radioterapia quiere desterrar el miedo existente a esta técnica debido a que en el pasado el control de la radiación era menor. "Lo que me encanta del Servicio es la gente está normal. No ves esa sensación de miedo, porque el cáncer es una enfermedad más y no siempre es terrible. A mí me está resultando una experiencia maravillosa, es muy fuerte decirlo, pero es la pura verdad", ha dicho.

Además, la jefa de servicio de Oncología Radioterápica de HM Hospitales, Carmen Rubio, ha asegurado que con estos nuevos tratamientos se puede destruir la enfermedad oncológica donde hay un tumor activo y minimizar la dosis en los tejidos de alrededor. Por ello, ha comentado que la radioterapia, junto a la cirugía, es una de los tratamientos "más eficaces" y que "más contribuyen" a la curación del cáncer.

"Hasta hace poco tiempo los equipos de radioterapia no podían dar dosis muy altas de radiación porque podrían dañar el tejido sano de alrededor. Ahora podemos escalar la dosis con más seguridad sin dañar el tejido sano", ha recalcado Rubio.