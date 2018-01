Buscan nuevos biomarcadores para poder diagnosticar el Parkinson a través del habla

29/01/2018 - 18:20

Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) participan en un estudio internacional que busca nuevos biomarcadores para diagnosticar precozmente la enfermedad de Parkinson a través del habla, para lo que ya han desarrollado diversos esquemas de clasificación y parametrización de la voz.

Así se desprende de los resultados preliminares de su trabajo, en el que también colaboran científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Johns Hopkins, en Estados Unidos, y que publican las revistas 'PLoS One' y 'Applied Soft Computing'. Un hallazgo que abrirá la puerta al desarrollo de sistemas automáticos de cribado y evaluación objetiva de esta enfermedad,.

El tiempo medio para la obtención del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es de 2,9 años y se basa fundamentalmente en la sospecha clínica. La precisión diagnóstica varía considerablemente según la duración de la enfermedad, la edad, la experiencia del médico y la evolución.

Esta incertidumbre en el propio diagnóstico, unida a la degeneración que se produce antes del inicio de cualquier tratamiento, tiene un evidente impacto en la calidad de vida de los pacientes.

"La detección temprana del Parkinson, junto con la anticipación en el inicio del tratamiento, tendría importantes efectos tanto para la calidad de vida de los pacientes como para el sistema asistencial, permitiendo a su vez el desarrollo de nuevas terapias y comprender mejor la enfermedad y su evolución", ha destacado Juan Ignacio Godino, investigador de la UPM.

A pesar de que aún no hay marcadores robustos y no invasivos, la literatura ha identificado desde hace décadas que la voz y el habla se ven afectadas aún en estadios presintomáticos de la enfermedad, si bien estos hallazgos aún no han sido explotados para desarrollar sistemas automáticos fiables de diagnóstico diferencial y cribado.

Con este objetivo se pusieron en marcha una serie de investigadores en diversos centros de distintas instituciones para desarrollar biomarcadores basados en técnicas de procesado digital de la señal y aprendizaje de máquina que faciliten la detección temprana, caracterización y monitorización de distintos tipos de desórdenes neurológicos que se manifiestan a través de la voz.

ANALIZANDO LA CINEMÁTICA DE LA VOZ

Los estudios realizados ponen de manifiesto no sólo que el habla es portadora de información relevante para el diagnóstico diferencial del Parkinson, sino también que la extracción de características de interés se puede llegar a automatizar de manera sencilla analizando distintos aspectos relacionados con la cinemática de la voz. Los resultados sugieren una fiabilidad en el diagnóstico similar a la de los estudios actuales basados en sospecha clínica, lo que los hace especialmente relevantes.

Este trabajo se enmarca en una línea de investigación que aún se encuentra en curso y que requiere de la colaboración desinteresada de los ciudadanos. El perfil buscado se refiere a personas con una edad comprendida entre los 45 y los 90 años, que no padezcan la enfermedad, y que no tengan antecedentes familiares de la misma.

Los interesados pueden rellenar un formulario de contacto y los responsables del proyecto, denominado 'Neurovoz', se pondrán en contacto con ellos para indicarles cómo ayudarlos a mejorar la calidad de la vida de los pacientes y de las familias que sufren la enfermedad.