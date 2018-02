FECMA, Samsung y SEOM lanzan la iniciativa solidaria 'Corresponsales de guerra en el cáncer de mama'

1/02/2018 - 17:57

La Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), Samsung y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) han lanzado 'Corresponsales de guerra en el cáncer de mama', una iniciativa solidaria que recoge el trabajo fotográfico de Manu Brabo sobre la lucha contra esta enfermedad en España En concreto, Samsung, en su décimo Aniversario de colaboración con FECMA, ha puesto en marcha este proyecto que pretende reconocer el trabajo y la contribución de todos aquellos que cada día pelean por erradicar esta enfermedad y mostrar su día a día, sus dificultades y sus logros.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Gracias a FECMA, SEOM y al aval de del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mamá (GEICAM) y el Grupo Académico de Investigación SOLTI, Brabo comenzó en diciembre del año pasado un viaje por diferentes puntos de la geografía española para conocer, vivir y captar el día a día de pacientes, familiares, oncólogos médicos, enfermeros, responsables y miembros de asociaciones contra el cáncer.

Como resultado, un total de 40 fotografías que muestran historias y batallas de personas que no se rinden ante la dificultad y que, como ha aseverado Brabo, de lo único que se pueden culpar es de no vivir mientras se pueda y eso no lo van a hacer.

"El excelente trabajo de Manu Brabo representa a la perfección el coraje y la persistencia que demuestran cada una de las personas involucradas en esta lucha contra el cáncer en la que, afortunadamente, cada vez se ganan más batallas. Admiramos profundamente el trabajo de todos aquellos que combaten la enfermedad día tras día y somos conscientes de que gracias a ellos cada vez estamos más cerca de vencerla", ha dicho el vicepresidente corporativo de Samsung España, Celestino García.

De hecho, el vicepresidente de SEOM, Álvaro Rodríguez-Lescure, ha recordado que "muchas" pacientes con cáncer de mama se van a convertir en largas supervivientes gracias a los avances conseguidos con las nuevas terapias dirigidas y la implementación de los programas de diagnóstico precoz.

"Los datos son muy esperanzadores ya que el 90 por ciento de las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama viven a los 5 años y de forma global las cifras de mortalidad han experimentado un descenso progresivo desde 1991. Para SEOM la investigación clínica es fundamental porque es una garantía de futuro para los pacientes con cáncer. Los avances en oncología están sentando las bases de nuevas estrategias terapéuticas y tenemos que seguir investigando para comprobar sus mecanismos de acción y continuar incrementando la supervivencia y mejorando la calidad de vida de los pacientes con cáncer", ha apostillado.

UN VIDEO DOCUMENTAL Y UN LIBRO DIGITAL PARA DONAR 100.000 EUROS A FECMA

Para recopilar y dar acceso a la experiencia completa de Brabo, con la totalidad de las fotografías, se ha creado un libro digital donde se han incorporado todas las imágenes y algunos detalles del momento y la situación en la que se captaron. El propio fotógrafo ha sido el encargado de seleccionar cada imagen y redactar sus correspondientes pies de fotos, fiel al recuerdo del momento en que tomó cada instantánea.

Asimismo, Brabo ha estado acompañado por un equipo de grabación y producción para reflejar con imágenes en movimiento y sonido real todo lo vivido esos días. A partir de ahí se ha creado un video documental que muestra las dificultades del día a día, la camaradería del momento, el miedo a lo que está por venir, pero también el arrojo y la alegría que lo aplaca, la dureza del momento que se nutre de conversaciones profundas, reflexiones muy personales, pero también de sonrisas de complicidad, lágrimas de emoción y vivencias sin precedentes.

Tanto el libro como el video documental estarán disponibles en la web oficial del proyecto para que todos los interesados puedan visionarlo y además contribuir con un euro por descarga del libro y otro euro por cada visualización del video. El objetivo es alcanzar los 100.000 euros que Samsung donará íntegramente a FECMA para la investigación de la enfermedad.

"Agradecemos a Samsung su compromiso y apoyo en los últimos diez años pues su colaboración nos ha permitido cofinanciar proyectos de investigación en cáncer. Visibilizar el cáncer de mama sigue siendo una necesidad y el proyecto de Samsung, desarrollado por el fotoperiodista Manu Brabo y su equipo, contribuye a ello. Es un testimonio personal desarrollado por Brabo, con experiencia como corresponsal de guerra que, a través del objetivo de su cámara, ha sido capaz de plasmar una realidad con rostro femenino como es el cáncer de mama", ha apostillado la vicepresidenta de FECMA, Toñi Gimón.