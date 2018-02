CCOO critica que Sanidad y las CCAA han convocado este año 435 plazas MIR menos que en 2010

Comisiones Obreras (CCOO) denuncia que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han ofertado para el examen de Médico Interno Residente (MIR) de este año un total de 435 plazas menos de las que ofrecieron en 2010, y critica que estas cifras son "claramente insuficientes" para abordar las necesidades de profesionales que tiene la sanidad pública.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Así se desprende del estudio 'Ofertas de plazas de formación sanitaria especializada 2018' elaborado por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato (FSS-CCOO), que alerta de que pese al incremento de plazas MIR de los últimos años, la oferta sigue siendo inferior a la ofrecida durante la crisis económica.

En concreto, el examen MIR que se celebra este sábado da acceso a un total de 6.513 plazas para residentes, un 2,9 por ciento que el año anterior pero un 6,26 por ciento menos que en 2010, cuando se ofertaron 6.799 plazas, dentro de las que se incluían 149 para las Escuelas de Sanidad que ya no se ofrecen.

La situación varía en función de las especialidades aunque, mientras que hay 14 que han ganado plazas en este periodo, en 34 se ofrecen menos que en 2010. La más perjudicada en números totales es Atención Primaria, con 94 plazas menos que en 2010, "pese a que todos los políticos dicen que es un elemento clave del Sistema Nacional de Salud", ha lamentado Pablo Caballero, secretario de Estudios e Ingesa de la FSS-CCOO.

MEDICINA DEL TRABAJO, LA ESPECIALIDAD MÁS CASTIGADA

No obstante, en términos porcentuales las especialidades que más plazas han perdido son Medicina del trabajo (-48,4%), Radiofarmacia (-44,4%), Farmacología Clínica (-36%) y Cirugía Torácica (-32%). En cambio, las que más crecen son Dermatología médico-quirúrgica (15,7%), Cirugía Plástica (8,8%) y Cirugía Ortopédica y Traumatología(8%).

Además, este descenso de plazas en comparación con 2010 se reproduce también en otras especialidades sanitarias como Farmacia, donde la oferta se ha reducido un 5,7 por ciento, de 260 en 2010 a 245 en 2018; o Química, con una caída del 25,8 por ciento, pasando de 31 a 23.

En cambio, en otras como Enfermería se ha pasado de las 848 ofertadas en 2011 a las 1.051 de 2018 aunque en algunas especialidades, como la obstétrico ginecológica, las llamadas matronas, ha caído un 18,1 por ciento de 2012 a 2018, 83 menos.

El informe también hace un análisis por comunidades y, excluyendo Enfermería, solo Comunidad Valenciana y Cantabria ofrecen más plazas para médicos (MIR), farmacéuticos (FIR), psicólogos (PIR), químicos (QUIR), biólogos (BIR) y físicos (FIR) que en 2010, un 2,8 y 0,8 por ciento más respectivamente.

Del resto, la que más ha reducido su oferta es Asturias, con un 18,2 por ciento menos de plazas, seguida de Castilla y León (-14,7%), La Rioja (-8,3%) y Baleares (8%).

SE HAN DEJADO DE FORMAR 4.000 ESPECIALISTAS

Además, CCOO calcula que si se hubieran mantenido las plazas de 2010 en años sucesivas en este periodo se han dejado de formar a más de 4.000 especialistas.

Y en este caso, la Atención Primaria vuelve a ser la más "penalizada", ya que cuenta con una pérdida acumulada de 1.051 plazas en Medicina de Familia de haberse mantenido constante la oferta de 2010.

"Y aunque hay que señalar el incremento en la oferta de plazas en Enfermería Familiar y Comunitaria, que acumularía un aumento de 907 plazas desde 2011, no se compensa la pérdida observada en Medicina", ha lamentado Caballero.

"La improvisación de las convocatorias de plazas genera carencias muy relevantes", ha admitido el responsable del Área de Comunicación de la FSS-CCOO, Pablo Vicente Vidal, mientras que el secretario general de la formación, Antonio Cabrera, ha reclamado al Ministerio y las comunidades que tomen medidas porque "el último estudio de necesidades realizado en 2011 alertaba de que en 10 años se iban a jubilar el 30 por ciento de los profesionales".

No obstante, en ese sentido Cabrera ha reconocido que la solución no pasa por abrir nuevas facultadas "si éstas no tienen unos mínimos requisitos de calidad".

"Tampoco se trata de aumentar la oferta de médicos porque sí, primero hay que hacer un estudio detallado de las necesidades", ha apuntado Caballero, criticando que el Gobierno debía hacer un análisis de necesidades cada dos años pero desde 2011 no se ha hecho ninguno.