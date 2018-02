La advertencia de Fuster: sólo el 2% de los mayores de 50 años no tiene factores de riesgo cardiovascular

A partir de los 50 años se originan los infartos cerebrales y de miocardio

Imagen: Dreamstime.

El director general del Centro Nacional de Investigación Cardiovasculares (CNIC) y director del Instituto Cardiovascular del Hospital Monte Sinai de Nueva York (Estados Unidos), Valentín Fuster, ha avisado de que sólo el 2% de la población española mayor de 50 años no tiene factores de riesgo cardiovascular, primera causa de mortalidad en el mundo.

"Estamos enfermos. No he venido aquí a contar ningún drama, sino a decir que más vale que no nos engañemos porque es una enfermedad de la sociedad moderna, de la conducta", ha dicho el cardiólogo durante su participación este jueves en el desayuno informativo organizado por Fórum Europa y que ha estado presentado por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat

Los principales factores de riesgo son la obesidad, presión arterial alta, colesterol, diabetes, tabaquismo, nutrición inadecuada y sedentarismo. En este punto, Fuster ha avisado de que todos ellos comienzan a afectar a las arterias desde los 15 años de edad, si bien es a partir de los 50, 60 o 70 años cuando se suelen originar los infartos cerebrales o de miocardio como consecuencia de los mismos.

Una enfermedad silenciosa

"Decir que un infarto ha ocurrido hoy y no se saben los motivos por los que ha ocurrido, yo les diré que las arterias están empezando a saber que algo iba mal a los 15, 20 o 25 años y llega un momento en el que ocurre una explosión (un infarto), por lo que es una enfermedad silenciosa", ha aseverado Fuster.

En este punto, el experto ha recordado que en los últimos 30 años se ha conseguido prolongar la vida seis años, dos años por década, debido a las tecnologías que han aparecido, pero no a que se han evitado los factores de riesgo anteriormente citados que, además, afectan al cerebro y provocan problemas seniles.

Asimismo, prosigue, otro de los problemas actuales "más importantes" es que a partir de los 50 años cuando la persona se encuentra bien "no toma" la medicación prescrita por el médico. "Somos capaces de engañarnos de una manera tan fenomenal que es dramático ver el hecho de creernos que estamos bien y seguimos teniendo un tipo de una vida que es completamente caótica desde el punto de vista médico", ha alertado.

Por ello, ha destacado la importancia de implantar programas en los que los adultos se conciencien los unos con los otros para cambiar los factores de riesgo y, por ende, mejorar su salud, asegurando que ya se han hecho pruebas en otros países (Costa Rica, Cerdeña o California), lideradas por él mismo, que han demostrado la utilidad en la salud de este colectivo, ya que se ha logrado que la esperanza de vida se sitúa en torno a los 100 años.

Prevención desde la infancia

Ahora bien, Fuster ha advertido de que uno de los retos "más importantes" que tiene la sociedad a nivel mundial es prevenir la aparición de enfermedades desde la infancia, para lo cual ha destacado la importancia de la educación en hábitos saludables a partir de los tres años de edad.

Finalmente, el cardiólogo ha aludido a otros proyectos llevados a cabo bajo su supervisión en los que se ha demostrado los beneficios que tiene educar desde pequeños en temas sobre promoción de la salud a la hora de prevenir la aparición de patologías en la edad adulta.