Unidos Podemos prepara una Ley de Salud Mental con atención integral que busca medicar "lo menos posible"

8/02/2018 - 15:51

Unidos Podemos está preparando en el Congreso una nueva Ley de Salud Mental para dar una "atención integral" al paciente y evitar el giro que, según ha explicado la portavoz de Sanidad de la formación morada, Amparo Botejara, ha dado este sector hacia el tratamiento medicalizado. "Queremos un abordaje 'biopsicosocial', y no sólo 'bio', considerando una pata muy importante la social", ha declarado.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La formación morada se ha reunido este jueves con representantes de diversas asociaciones 'En primera persona', a quienes han llamado a colaborar en todo el proceso de creación de este texto que, según han señalado, esperan tener listo en el mes de junio. La representante de estas asociaciones, Ana Ortega, ha valorado que permitan colaborar a los principales implicados en la nueva ley cuando, hasta ahora eran "familiares y profesionales de la salud mental" los que ponían su voz.

La representante de Unidos Podemos ha explicado que colaborar con los colectivos va a permitir lograr "un camino importante dada la actual situación de la salud mental", a su juicio, "la gran olvidada del Sistema Nacional de Salud".

En este sentido, la coordinadora del área de Salud de la formación, Ana Castaño, ha explicado que el objetivo del nuevo documento es hacer una ley "garantista" y que "permita cambiar el modelo de atención" a los enfermos, basado en "la libertad y responsabilidad y no en la coerción tanto física como psíquica". "Además nos parece que lo fundamental es que no se vulneren los derechos humanos", ha denunciado Castaño, quien ha recordado la polémica existente con la contención mecánica o "atar a una persona a la cama en contra de su voluntad para poder aplicarle un tratamiento".

FORMACIÓN DE PROFESIONALES

"El que no se haga un consentimiento informado cuando vas a dar una medicación con efectos secundarios, que no hagas partícipe a la persona de lo que va ser su dinámica de tratamiento. Todo eso es una vulneración de los derechos humanos, igual que también se vulnera la protección del derecho a la salud cuando realmente no le das al paciente la opción de que pueda elegir su tratamiento", ha declarado la experta.

La representante de los colectivos, ha advertido también, en este sentido, de la necesidad de formar a profesionales que están en contacto con las urgencias psiquiátricas. En este sentido, ha hablado de las situaciones "duras" a las que se tienen que enfrentar los cuerpos y fuerzas de seguridad con "bastante desconocimiento de la realidad" y ante "personas que, en la mayoría de las ocasiones están en situación vulnerable".

Otro de los problemas a abordar en la nueva ley es el de los fármacos. Como ha señalado Botejara, la intención es "medicar lo menos posible". "España es el primer consumidor de Europa de benzodiazepina", apunta Castaño, un dato al que, a su juicio, "hay que estar muy atento". "Es curioso que cuando aparece una nueva patología, aparece un fármaco que la cura, hay que ver dónde está el beneficio en esto", ha apuntado.

Finalmente, preguntadas por el posible apoyo con el que contarán en el Congreso para sacar adelante esta norma, Castaño apunta que se trata de una ley innovadora u progresista y, por lo tanto, espera que "aquellos partidos que se llaman a sí mismos progresistas" la apoyen. En este sentido, Botejara ha hablado de "hablar con el PSOE y otros grupos", para poder tener el apoyo suficiente.