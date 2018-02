El oncólogo Felipe Calvo se incorpora a la Clínica Universidad de Navarra

12/02/2018 - 13:15

El catedrático-jefe del Departamento de Oncología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Felipe Calvo ha sido nombrado codirector del Departamento de Oncología Radioterápica de la Clínica Universidad de Navarra.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El especialista regresa a la clínica tras 25 años en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, donde ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad. El doctor Calvo se incorpora a la sede de Madrid y liderará el departamento junto con el doctor Rafael Martínez Monge, con dedicación preferente en Pamplona.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, el facultativo realizó la especialidad en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid y defendió la tesis doctoral, con premio extraordinario, en la Universidad de Navarra. Además, amplió su formación con diversas estancias internacionales en The Royal Marsden Hospital (Londres) y Hahnemann University Hospital/Children's Hospital (Philadelfia, EE.UU).

Dentro de su actividad docente, Felipe Calvo ha sido profesor en la Universidad de Navarra, en la Hahnemann University (Philadelfia) y en la Universidad Complutense (Madrid). De 2006 a 2010 fue vicedecano de Hospital de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Y desde 2007 es catedrático del Departamento de Radiología y Medicina Física de la misma universidad.

Además, el doctor colabora y es miembro de diversos organismos científicos y profesionales, como la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (vicepresidente, Medalla de Oro); el Grupo de Investigación Clínica en Oncología Radioterápica (presidente fundador); la Comisión Nacional de la Especialidad de Oncología Radioterápica (presidente); la Real Academia Nacional de Medicina de España, la International Society of Intraoperative Radiation Therapy (presidente); la European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (Educational Council); o la American Society of Radiation Oncology (Educational Committee).