AFEM hace balance de los 100 días de Ruiz Escudero: "No hay cambios sustanciales"

Madrid, 12 feb (EFE).- El sindicato de médicos AFEM ha hecho balance de los más de cien días del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y asegura que "no hay cambios sustanciales", por lo que invita al Gobierno a "cambiar de actitud y dialogar con los médicos fuera de las salas de los tribunales".

"No podemos admitir más sobrecarga de trabajo en primaria ni hospitales, que en ningún caso beneficia ni al médico ni al paciente", señala en un comunicado en el que denuncia los incumplimientos.

"No hay acuerdo en la aplicación de la jornada; seguimos instalados en la precariedad laboral; aprueban a regañadientes una carrera profesional con ridículo presupuesto; una ley de Buen Gobierno que no quieren aplicar"; y el Supremo tumba los Pactos de Gestión "porque no son pactos", añade.

Para el sindicato, la aplicación de la jornada legal de 37,5 horas sigue siendo "una mera sustracción de 200 euros por nómina y mes sin aumento efectivo de las horas trabajadas".

AFEM recuerda que en noviembre enviaron al consejero una carta conjunta con el Colegio de Médicos (Icomem) y el sindicato AMYTS, exponiéndole "el deterioro" de la sanidad, sin obtener "contestación formal", y critica que Ruiz Escudero calificase de "exquisito su trato a los profesionales" en una intervención en la Asamblea de Madrid.

Según el presidente de AFEM, Carlos Castaño, los 25 millones presupuestados para reactivar la carrera profesional, son un "alarde de escasa generosidad" porque se necesitarían 80, y tilda el acuerdo de la Mesa Sectorial de "muy malo, una tímida apertura a logros más justos".

Para AFEM, la carrera "no puede discriminar a ningún médico por tipo de contrato o situación laboral" porque provoca "agravios comparativos", y los baremos establecidos "no son formas para incentivar a los profesionales".

"Nuestro posicionamiento es firme: exigimos el reconocimiento de la carrera a todos los facultativos" tanto administrativa, como económicamente, añade.

La ley de Profesionalización de la Gestión aprobada en diciembre, aunque es un "punto de partida positivo", "se la han saltado nombrando a dedo a Manuel Ballarín como gerente del Hospital de la Cruz Roja. No entramos en sus méritos, sino en la no aplicación de la ley" por el propio Gobierno.

Dicha ley "debe debatirse en los foros profesionales con la presencia del consejero", porque tiene "suficiente calado como para que se explique, conozca y debata extensamente".

AFEM exigirá que esta Ley "se materialice cuanto antes sin demoras interesadas en su puesta en marcha" e insta a crear pronto las Juntas de Gobierno y Órganos de Dirección de los Centros Sanitarios.

Sobre las Listas de Espera, destaca el "varapalo" del Supremo a la "herramienta estrella" -los pactos de gestión-, que tienen "una letra pequeña muy perjudicial para los médicos".

La consejería, que "ni siquiera ha gastado" ese presupuesto para 2017, "sólo tiene dos salidas, o pacta los "Pactos" o los desecha para volver a fórmulas anteriores".

AFEM también reprueba "el aumento interesado de pacientes derivados o eliminados sin justificación de la Lista" como ocurrió en diciembre.

Un trabajo de AFEM sobre los datos de Sanidad concluye que, pese al Plan Integral de Mejora de Lista de Espera, los resultados "son nulos desde su primera premisa, mejorar".

Respecto a la jornada de 37,5 horas, pide que "se permita trabajar las horas y no se descuenten obligadamente del sueldo, siempre contando con la voluntariedad del profesional".

En mantenimiento de edificios, AFEM sólo puede "exigir que los 140 millones prometidos sean destinados a ese fin" para evitar "techos que se caen, inundaciones o cucarachas".

"Es hora de cambiar de táctica, señores del gobierno, es hora de recuperar el diálogo y el consenso con los profesionales", concluye.