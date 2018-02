La Fundación para la Salud Geoambiental lamenta la inexistencia de un Plan Nacional contra el Radón

12/02/2018 - 17:05

La Fundación para la Salud Geoambiental ha lamentado la inexistencia de un Plan Nacional contra el Radón, ni siquiera un borrador o una propuesta, así como un Código Técnico de la Edificación (CTE) que obligue a construir con medidas antirradón, como ya se hace desde hace años en muchos países del entorno.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La organización se ha pronunciado así después de que el pasado 6 de febrero venciera el plazo para trasponer a la legislación española la Directiva Europea 2013/59/EURATOM que obliga a los países miembros a medir y controlar el gas radón en hogares y oficinas, ya que es la segunda causa de cáncer de pulmón en el mundo por detrás del tabaco, según la propia Organización Mundial de la Salud.

"Es terrible que ningún Gobierno, sea del color que sea, haya tenido ni el más mínimo interés en la salud de los ciudadanos. Tan solo les ha preocupado el radón como arma arrojadiza contra el gobierno de turno", ha criticado el director de la fundación, José Miguel Rodríguez.

Además, ha denunciado que en España no sólo no tenemos una legislación que proteja al ciudadano del riesgo del gas radón para su salud, sino que ni siquiera hay un mínimo nivel de concienciación sobre este problema. "La gente no sabe qué es el radón, cómo puede aparecer en tu casa y qué supone eso. Y por tanto, como lo que no se ve ni se conoce no existe, el Gobierno puede dejar pasar plazos y directivas y aquí no ocurre nada", ha apostillado.

Por eso, ha recordado que la Fundación para la Salud Geoambiental lleva años realizando una intensa tarea de divulgación sobre este asunto. En concreto, el programa 'Vive sin Radón' lleva dos años en marcha ofreciendo soluciones y una información "clara y gratuita" a los ciudadanos.

"No olvidemos que el derecho a la salud está recogido en nuestra Constitución, concretamente en su artículo 43, y compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas. El Plan Nacional de Radón y el CTE no pueden demorarse más y deberían estar operativos antes del verano", ha zanjado Rodríguez.