El H. Ramón y Cajal inicia un nuevo proyecto europeo para analizar la sensibilidad de las bacterias multirresistentes

12/02/2018 - 18:28

El jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Rafael Cantón, ha iniciado un nuevo proyecto europeo H2020 (proyecto 'BADGER'), coordinado por la empresa sueca Symcel, para la validación clínica de pruebas rápidas de sensibilidad antimicrobiana en bacterias multirresistentes.

La iniciativa ayudará a tener una respuesta rápida en el estudio de sensibilidad de las bacterias multirresistentes y a una mejor utilización de los antimicrobianos. El consorcio europeo ha obtenido una subvención de 3,6 millones de euros dentro del marco H2020 para el desarrollo del proyecto 'BADGER': 'CalScreener' an innovative device for Bacterial Analysis and Diagnostics through Growth and Energy-release in Real-time'.

En concreto, evaluará una nueva herramienta diagnóstica, denominada 'CalScreener', que está basada en la calorimetría y que sirve para la determinación de la sensibilidad a los antimicrobianos en infecciones causadas por bacterias Gramnegativas multirresistentes.

El interés de esta nueva tecnología radica en que los resultados de sensibilidad fenotípica a los antibióticos se obtienen en un tiempo inferior a ocho horas, lo que supone un adelanto frente a los métodos convencionales, que precisan entre 24 y 48 horas.

Asimismo, durante el desarrollo del proyecto 'BADGER' se estudiarán aislados clínicos sensibles y resistentes a los antimicrobianos procedentes de muestras de hemocultivos de pacientes con diagnóstico de sepsis.

Se estima incluir unos 800 pacientes con sepsis causada por bacterias Gram-negativas, con el objeto de poder analizar distintos perfiles de resistencia. Los resultados se evaluarán de acuerdo a las recomendaciones del comité EUCAST que regulan los puntos de corte a los antimicrobianos.