La Campaña de Medicamentos Solidarios de la ONG Banco Farmacéutico busca 800 voluntarios

14/02/2018 - 13:17

La 11ª edición de la Campaña de Medicamentos Solidarios de la ONG Banco Farmacéutico que se celebrará el próximo 10 de marzo, busca 800 voluntarios que puedan hacer posible la jornada.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Los voluntarios tendrán como principal labor animar a la ciudadanía a colaborar con la compra de cupones solidarios de 2,5 euros para alcanzar el objetivo de recaudar un mínimo 30.000 euros.

"La Campaña de Medicamentos Solidarios promueve un gesto de gratuidad, donde las personas participan de forma desinteresada. Este año, debido al cambio de funcionamiento, la labor de los voluntarios es más importante que nunca, ya que necesitamos sensibilizar a la gente sobre la realidad de la pobreza farmacéutica y la importancia de recaudar fondos para poder hacerle frente", ha señalado el presidente de la ONG Banco Farmacéutico, Àlex Brenchat.

EL CAMBIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CAMPAÑA

En esta edición, la campaña cambia en su forma, pero no en su fondo, que sigue siendo el poder atender a miles de personas sin recursos o en riesgo de exclusión social que sufren pobreza farmacéutica en España.

Una realidad que puede llevar a las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión social a tener que elegir entre comer o medicarse, generando una espiral muy dañina, y pudiendo llegar a agravar sus problemas de salud y dificultar seriamente su inserción social y laboral plena en la sociedad.

Con este cambio, Banco Farmacéutico busca dar respuesta a la pobreza farmacéutica en su vertiente más grave. En lugar de recoger medicamentos que no requieren prescripción médica, como se ha hecho durante los últimos 10 años que se ha realizado la campaña, este año se recaudarán fondos para ayudar a pagar planes de medicación que sí la requieren, y que responden por lo tanto a problemas de salud de mayor gravedad o incluso crónicos. El dinero recaudado durante la Campaña irá destinado al Fondo Social de Medicamentos.

"Ha llegado el momento de hacer un paso adelante y llegar a las personas que, por desgracia, tienen que elegir entre comer o medicarse. La pobreza farmacéutica afecta a muchas personas en España. Queremos asegurar que ninguna persona deba renunciar a su tratamiento por falta de recursos económicos", ha asegurado el presidente de la ONG Banco Farmacéutico, Àlex Brenchat.

El Fondo Social de Medicamentos es un programa que Banco Farmacéutico ha puesto desde 2015 y que funciona gracias a la estrecha colaboración con los Centros de Atención Primaria. Una vez los beneficiarios han sido admitidos en el proyecto, éstos pueden dirigirse a cualquiera de las farmacias que forman parte de la red para que estas le dispensen la medicación sin coste, y sea Banco Farmacéutico quien posteriormente abone el total dispensado a la farmacia.

"Nunca piensas que te puede pasar a ti. En mi caso, yo vivía una buena vida, no me faltaba nada, pero en la vida pasan situaciones y de repente vas bajando, vas bajando y, aunque lo vas viendo, no quieres aceptarlo. Y dices bueno, ¿pago la hipoteca o dejo de pagar la luz o la medicación o qué hago? Y la medicación es lo primero que piensas en dejar, ya que hay que alimentarse", ha destacado una beneficiaria del Fondo Social de Medicamentos.