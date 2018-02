El consejero de Sanidad defiende la "efectividad" de los pactos de gestión

Madrid, 15 feb (EFE).- El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha defendido hoy la "efectividad" de los pactos de gestión de los hospitales y ha dicho que la sentencia de 2015 que ha anulado los de 2015 "no cuestiona su eficacia para reducir las listas de espera".

Recientemente, el Tribunal Supremo ha anulado los pactos de gestión en una decena de hospitales públicos de Madrid suscritos en 2015 por el Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) por no negociarse con sindicatos en la Mesa sectorial.

Estos pactos, suscritos entre las gerencias de los hospitales públicos y sus distintos servicios y unidades, pretendían mejorar la lista de espera quirúrgica ampliando la actividad programada en jornada de tarde durante los meses de noviembre y diciembre del año 2015 y el primer cuatrimestre de 2016.

En el Pleno de la Asamblea de Madrid, la diputada de Podemos Mónica García ha dicho que esta sentencia "viene a confirmar el poco rigor con el que la Consejería afronta las listas de espera".

"No sólo se saltaron la mesa sectorial, sino que no contaron con los profesionales ni con el mandato de esta Cámara", ha comentado a recordar que Podemos pidió en una proposición abordar las listas de espera con medidas "estructurales y estables" y no "excepcionales y cortoplacistas como los pactos de gestión".

Además, ha denunciado que esta fórmula es "la más gravosa para las arcas públicas" y crea "desigualdades" entre los profesionales, aunque "compensa a algunos" por el "deterioro en sus salarios y la falta de carrera profesional".

El consejero ha respondido que la sentencia anula los pactos de gestión suscritos en 2015 pero "no cuestiona su eficacia", sino que señala que "su aplicación debía haberse sometido previamente a negociación colectiva".

"Aunque intente demonizarlos, sabe que los pactos de gestión fueron muy bien acogidos por los profesionales", ha sostenido.

Además, ha defendido que las medida puestas en marcha por el Gobierno regional está "dando sus frutos", ya que ha informado de que "con carácter general" el 32 % de los pacientes son operados en menos de 30 días y el 64 % en menos de dos meses.

Posteriormente, le ha preguntado por la misma cuestión la diputada de Ciudadanos Marta Marbán, que señalado que la sentencia falla "en contra del modelo de gestión" de la Consejería.

"Queremos una respuesta clara de lo que va a hacer, una explicación, porque en la sentencia se dice que la negociación colectiva está por encima de la voluntariedad de los profesionales de adherirse a esos pactos de gestión", ha declarado.

El consejero ha insistido en que la sentencia ha anulado unos pactos suscritos en 2015 que ya no están en vigor pero "no pone en duda la idoneidad" de esta herramienta para reducir la lista de espera.

"Han demostrado ampliamente su efectividad", ha recalcado

Asimismo, ha afirmado que la sentencia "no afecta a la actividad asistencial de los pactos en vigor" y, por lo tanto, no anula el funcionamiento de los quirófanos por la tarde.