WIN, el vino sin alcohol, entrega a la AECC cerca de 18.000 euros de la recaudación de la campaña

19/02/2018 - 14:57

El responsable de Comunicación de WIN, el vino sin alcohol, Roberto Sanz, ha hecho entrega del cheque de 17.664 euros al presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Valladolid, Javier Arroyo, tras la recaudación obtenida con la venta de las botellas WIN Contra el Cáncer comercializadas por la empresa Sin Alcohol SL.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Los 60 céntimos por cada botella de WIN AECC blanco y WIN AECC tinto adquirida recaudados irán destinados a un estudio de investigación contra el cáncer desarrollado por la AECC, concretamente al proyecto de la doctora Jelena Urosevic, actualmente investigadora postdoctoral en el grupo de Growth Control and Cáncer Metástasis en el Institute for Research in Biomedicine.

"Este proyecto supone un estímulo para AECC tanto por la visibilidad del producto como por esta importante aportación para uno de nuestros principales proyectos de investigación", ha señalado Arroyo.

Los asistentes al evento, pudieron degustar los vinos sin alcohol WIN AECC durante la cena. Además, la Fundación Carlos Moro de Matarromera, quien Soblechero es gerente, también ha colaborado en la organización de esta gala, celebrada de Valladolid y presentada por la periodista Cristina Camel, junto con otras firmas como Manu Sánchez Alta Costura o Be Joya.

La empresa Sin Alcohol SL creó junto con la AECC hace un año esta campaña solidaria con la que se han comercializado casi 30.000 botellas de WIN AECC blanco y tinto teniendo durante este primer año una magnífica acogida.