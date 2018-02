Las mujeres que limpian en el hogar o el trabajo tienen una menor función pulmonar

19/02/2018 - 18:35

Las mujeres que limpian en el hogar o el trabajo tienen una menor función pulmonar que aquellas que no limpian, según ha puesto de manifiesto un estudio realizado por investigadores noruegos y publicado en la revista 'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine'.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Para alcanzar esta conclusión, los científicos analizaron durante más de 20 años los datos de 6.235 mujeres de 34 años, comprobando que, en comparación con las mujeres que no habían limpiado, el volumen espiratorio forzado en un segundo (FEV1), o la cantidad de aire que una persona podía exhalar en un segundo, disminuyó 3,6 mililitros (ml) al año más rápido en mujeres que limpiaron en casa y 3,9 ml al año más rápido en mujeres que trabajaron como limpiadoras.

Asimismo, la capacidad vital forzada (FVC), o la cantidad total de aire que una persona puede exhalar por la fuerza, disminuyó 4,3 ml al año más rápido en mujeres que limpiaron en casa y 7,1 ml al año más rápido en mujeres que trabajaron como limpiadoras.

Los autores especulan que la disminución de la función pulmonar es atribuible a la irritación que la mayoría de los químicos de limpieza causan en las membranas mucosas que recubren las vías respiratorias, lo que con el tiempo produce cambios persistentes en las vías respiratorias y la remodelación de las vías respiratorias.

Asimismo, los investigadores observaron que el asma era más prevalente en las mujeres que limpiaban en casa (12,3 por ciento) o en el trabajo (13,7 por ciento) en comparación con aquellas que no las limpiaban (9,6 por ciento).