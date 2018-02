El 4% de toda la información publicada en medios de comunicación en 2017 fue sobre temas sanitarios

El 4 por ciento de toda la información publicada en medios de comunicación en 2017 fue sobre temas sanitarios, según el 'Infonómetro', elaborado por Infoperiodistas y Acceso, con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación Nacional de Informadores de Salud (ANIS).

Para alcanzar esta conclusión en el trabajo se han analizado las noticias publicadas durante el año 2017 en 633 soportes de prensa y medios 'on line' sobre contenidos relacionados con el sector salud, de los cuales 450 eran diarios, 75 revistas, 98 medios digitales y 10 blogs.

En total, se publicaron 288.239 informaciones sanitarias, 24.020 noticias al mes y 790 al día. Todas ellas se difundieron en 633 soportes, ocuparon 525 páginas de prensa, tuvieron 105.822 millones de impactos y su valor publicitario ascendió a los 1.219 millones de euros.

En concreto, el peso del sector de salud, según ha informado el director de Media Inteligence de Acceso, Jesús Bélmez Mosquero, es del 2,8 por ciento respecto al total de lo publicado en medios de información general. Un porcentaje que se reduce al 2,4 por ciento en los medios de comunicación de información económica, y que aumenta hasta el 7,3 por ciento en los medios especializados en salud.

El 70 por ciento de todas ellas se publican en medios digitales, a pesar de que sólo representan el 15 por ciento de los medios analizados en el informe. Asimismo, con estas informaciones se logra el 86 por ciento de los impactos potenciales en la audiencia y el valor económico se obtiene de los digitales (49%) y de los diarios (41%).

En cuanto a la clasificación del medio, generalista o especializado, el trabajo ha puesto de manifiesto que el 62 por ciento de las informaciones del sector se publican en medios de comunicación de información general, siendo estos medios los que más impactos tienen en la audiencia (85%) y en valor económico (74%).

Los medios especializados en salud, aunque suponen un 20 por ciento de todos los analizados, aportan el 25 por ciento de las informaciones que se publican sobre salud y sólo logran el 3 por ciento de los impactos que estas mismas tienen en la audiencia.

Sobre las temáticas de la actualidad publicada sobre el sector farmacéutico y de salud, las áreas terapéuticas son las que ocupan el mayor espacio, ya que están presentes en el 51 por ciento de todas las noticias del sector y en el 92 por ciento de los medios analizados. Asimismo, las menciones sobre estas áreas son las que obtienen el mayor retorno económico (50%) e impacto potencial en la audiencia (52%).

En este punto, Oncología es la que lidera la mayor parte de las informaciones (54.216), si bien los expertos han destacado la relevancia de Pediatría (32.132), Psiquiatría (14.992) y Neurología (18.902). En el polo opuesto se sitúa Geriatría (2.850).

Respecto a las patologías, las enfermedades del corazón y la diabetes son las que ocupan casi el 50 por ciento del volumen de información y repercusión y, pese a que la Oncología es el área terapéutica con mayor repercusión, la primera patología relacionada no aparece hasta la tercera posición, mientras que el Alzheimer se sitúa en cuarto lugar por impacto mediático cuando el área terapéutica asociada estaba en la última posición.

Andalucía y Galicia son las comunidades autónomas donde más se publica sobre temas sanitarios. Asimismo, por empresas, el informe ha evidenciado que Merck y Pfizer son las que más presencia tiene a nivel general, si bien Ferrer es la que más lo tiene en los medios de comunicación con mayor difusión.

EXPERTOS, LAS FUENTES MÁS FIABLES

Por otra parte, en el trabajo se ha plasmado también la percepción que tienen los periodistas sanitarios sobre su labor diaria y, tal y como ha informado la directora de Infoperiodistas, Carolina López-Nicolau, consideran a los expertos como la fuente más fiable para obtener información, seguidos de los centros de investigación, universidades y hospitales y centros sanitarios.

Por el contrario, las que menos fiabilidad aportan a los periodistas son los consumidores, ONG, los gobiernos y administraciones públicas y las empresas. En este punto, López-Nicolau ha llamado la atención sobre el hecho de que, aunque los organismos oficiales no ofrezcan mucha credibilidad, son los que con más frecuencia se consultan a la hora de elaborar una información.

Los periodistas han manifestado también que, aunque se sienten bien interpretados por sus fuentes, es necesario que haya una mayor celeridad y eficacia a la hora de aportarles información; y han asegurado que no se nota mucha diferencia cuando una empresa no cuenta con un departamento de comunicación pero sí con una agencia que la lleve y el 76,9 por ciento avisa de que tiene muchas dificultades para encontrar información negativa sobre sus fuentes o contrastar datos que no les benefician.

El correo electrónico, el teléfono, los encuentros personales y las entrevistas son las principales formas para contactar con las fuentes, si bien las ruedas de prensa son el lugar en el que les es más fácil obtener contenido informativo.

Los temas que les parecen más interesantes para publicar son las demandas sobre las discrepancias médicas y farmacológicas, si bien el 85,5 por ciento de las notas de prensa que suelen recibir no son de su área informativa. Finalmente, el informe ha evidenciado que el soporte informativo es el canal preferido por las fuentes, seguidos de la televisión y la prensa, y los medios digitales y blogs.

"Iniciativas como ésta nos ayudan a tener una radiografía de lo que está ocurriendo, de cómo se trabaja con las fuentes y de qué fuentes son las más fiables. En FAPE defendemos la especialización ya que es la única manera de que la calidad pueda brillar", ha zanjado la presidenta de FAPE, Elsa González.