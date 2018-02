Gobierno Vasco constata que los "intereses comerciales" dificultan la mejora de los hábitos alimentarios

21/02/2018 - 14:16

El Ejecutivo iniciará en abril una experiencia piloto con máquinas de 'vending' de productos saludables

VITORIA, 21 (EUROPA PRESS)

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón, ha constatado que "cada vez se come peor" y que los "intereses comerciales" no coinciden con el objetivo de potenciar los alimentos ecológicos, saludables y de cercanía, por lo que ha reconocido que "no es fácil" combatir la tendencia a incrementar el consumo de productos procesados.

Darpón ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Salud del Parlamento Vasco para presentar el plan 'Iniciativas para una alimentación saludable', que ya fue dado a conocer por el Gobierno autonómico a finales del año pasado.

El consejero, que ha estado acompañado de cargos de otros departamentos, ha negado que, tal y como le han reprochado desde la oposición, este proyecto carezca de "ambición" y de mecanismos para "evaluar" su cumplimiento.

No obstante, ha reconocido que "no es fácil" lograr los objetivos del plan, que entre otras medidas, pretende aumentar en un 20% el número de niños y jóvenes que consumen fruta y verdura diariamente; y reducir en un 20% el consumo de sal y de azúcares.

Darpón ha constatado que "cada vez se come peor", por lo que ha subrayado la importancia de disponer de herramientas como este plan para tratar de revertir esta tendencia. No obstante, ha reconocido que "no es fácil" lograr los objetivos fijados, entre otros motivos porque "los intereses comerciales van por otros sitios".

También ha comparecido ante la Comisión de Salud el viceconsejero de Agricultura, Bittor Oroz, que ha anunciado que en los próximos meses se pondrán en marcha algunas de las medidas recogidas en el plan.

"VENDING SALUDABLE"

Una de ellas está destinada a incrementar el número de alimentos saludables que se ofrecen en las máquinas expendedoras o de 'vending'. El plan del Gobierno Vasco se plantea el objetivo de que el 50% de los productos de estas máquinas sea saludable, y que el 70% de las cien empresas del sector que operan en Euskadi se adhiera a esta iniciativa.

Oroz ha explicado que el Gobierno Vasco está trabajando en el diseño de un nuevo modelo de máquina expendedora y en la elaboración de nuevos productos con el fin de implantar un nuevo modelo de 'vending' saludable. El viceconsejero ha anunciado que en abril se pondrá en marcha una experiencia piloto en este sentido.

RESTAURANTES Y FRRUTERÍAS

El Ejecutivo también espera que el 10% de los establecimientos hosteleros de Euskadi se adhiera a los objetivos del plan para, de esa forma, formar parte de una guía sobre restaurantes saludables. Este proyecto se empezará a implantar en marzo.

También en el mes de marzo se prevé poner en marcha una campaña para que al menos dos grandes cadenas de distribución y 50 fruterías se sumen a una iniciativa para difundir el conocimiento sobre las frutas y verduras de temporada, con el fin de incrementar las ventas de estos productos en un 5% respecto al año anterior.

El Gobierno Vasco ha recordado el 95% de las enfermedades crónicas en Euskadi están relacionadas con los hábitos alimentarios, ciertas deficiencias nutricionales o la falta de ejercicio.