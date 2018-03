La mayoría de los casos de meningitis que se notifican en España corresponden al serogrupo B

1/03/2018 - 13:30

Entre los años 2015-2016 se notificaron 314 casos de enfermedad meningocócica en España y se confirmaron 268, de los cuales un 57,8 por ciento correspondieron al serogrupo B, según ha informado la asesora médico regional de vacunas de GSK, Marta Tejera Alhambra, durante la jornada 'Protegiendo Juntos. Novedades en Vacunación 2018' organizada por la compañía farmacéutica.

Por ello, ha destacado la importancia de la prevención de la enfermedad mediante la vacunación. "En GSK disponemos de dos vacunas: 'Menveo', indicada para la inmunización activa de niños (a partir de los 2 años), adolescentes y adultos con riesgo de exposición a 'Neisseria meningitidis' de los serogrupos A, C, W135 e Y, y 'Bexsero', que es la primera vacuna autorizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) para la prevención de la enfermedad meningocócica invasiva por el serogrupo B, estando indicada para individuos a partir de 2 meses de edad", ha comentado la experta.

Además, según ha señalado esta especialista, la vacuna 'Bexsero' ha tenido un "importante papel" en el control de brotes de enfermedad meningocócica invasiva por el serogrupo B ocurridos en universidades estadounidenses.

Por su parte, el abogado especialista en derecho sanitario y consultor del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, Javier Moreno Alemán, ha destacado la importancia de la colaboración entre los pediatras y los farmacéuticos para garantizar una información adecuada a las familias, con especial atención en aquellos padres que puedan tener dudas con respecto a la vacunación, con el fin de conseguir mejorar las coberturas vacunales.

Además, ha explicado que según las últimas recomendaciones del Ministerio de Sanidad, las vacunas que están dentro del calendario no precisan de receta médica, dado que cuentan con una indicación previa de la autoridad sanitaria, mientras que las vacunas no financiadas están sujetas a una prescripción médica obligatoria, la cual deberá ser por denominación comercial y no podrá ser sustituida nunca por el farmacéutico, a excepción de dos casos concretos que recoge la ley del medicamento: desabastecimiento o urgencia y fijación de precios y biosimilares.

En la jornada han participado también el asesor médico regional de vacunas de GSK, José Luis González Redondo; la redactora jefe de la revista 'QUO', Lorena Sánchez Romero, así como 55 profesionales sanitarios.