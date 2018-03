Otorrinólogos advierten de que niños con dificultades auditivas tienen más problemas de atención y rendimiento académico

2/03/2018 - 17:44

Los niños con dificultades auditivas tienen más problemas de atención y rendimiento académico, lo que redunda en "una peor calidad de vida", según ha advierto la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), en marco del l Día Internacional del Cuidado del Oído y la Audición que se celebra el 3 de marzo.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Además, ponen de manifiesto la importancia de estar alerta a este tipo de dificultades, puesto que los tratamientos aplicados a edades más tempranas tienen mejores resultados y piden la realización del cribado auditivo a nivel universal para la detección de hipoacusias o sorderas al nacimiento.

En concreto, si los bebés tienen problemas auditivos se puede identificar si no se sobresalta con los ruidos fuertes; o sigue durmiendo cuando se habla en alto cerca de el; deja de balbucear después de los 9 meses; no voltea la cabeza hacia el origen del sonido o cuando le llamas tras los 6 meses o no dice palabras sencillas al año.

En el caso de los niños, pueden ser algunos signos que tarde en hablar., o no hable de forma clara; gran distracción; no sigue instrucciones; a menudo dice "¿qué?"; sube demasiado el volumen de la televisión o no sabe por dónde le vienen los sonidos.

Por último, en los adolescentes se puede detectar cuando comienza a escuchar un ruido en el oído; tiene problemas de entender a los que están a su alrededor al salir de un concierto, discoteca o tras escuchar música, y oye, pero no entiende, sobre todo en el colegio, instituto o cuando hay varias personas hablando a la vez.

Según datos de la SEORL-CCC, el 80 por ciento de las hipoacusias están presentes al nacimiento. "Por esto es tan importante para el pronóstico y la calidad de vida del niño realizar un cribado que facilite su detección precoz. Lo ideal es detectarlo antes de los tres meses para empezar el tratamiento antes de los seis", ha comentado la presidenta de la Comisión de Audiología de la SEORL-CCC, María José Lavilla.

La pérdida de audición, "tanto si es transitoria como si es permanente, puede tener un impacto enorme en el desarrollo del niño, ya que interfiere en su aprendizaje, en el desarrollo de destrezas de comunicación, lenguaje y socialización".

Por ello, la Comisión de Audiología de la SEORL-CCC ha elaborado un 'Decálogo de cuidados del Oído para Niños, que se puede visitar en su 'web'.

OTITIS, INFECCIONES FRECUENTES EN LA INFANCIA

Los catarros, las otitis catarrales o el buceo también afectan al oído medio. "Además, si introducimos objetos en el oído, como los bastoncillos, y éstos penetran muy en profundidad por accidente, también puede dañar el oído medio, perforando el tímpano y dañando la cadena de huesecillos", ha advertido Lavilla.

La otitis es la causa más frecuente de visitas de lactantes y niños pequeños a las consultas de los otorrinolaringólogos, "por lo que es importante intentar evitar en la medida de lo posible el contagio de gripes y resfriados y hacer un uso responsable y discriminado de los antibióticos, ya que su abuso puede generar resistencias", comenta la doctora.

Hay otitis que aparecen y desaparecen, llamadas otitis medias recurrentes, y otras que duran mucho tiempo denominadas otitis medias crónicas; y "dentro de esta última la más común es la serosa que consiste en la acumulación de líquido en las cavidades del oído medio, detrás del tímpano, durante más de tres meses", ha explicado.

Además, "este líquido, es el resultado del mal funcionamiento de la trompa de Eustaquio, encargada de ventilar y equilibrar las presiones en el oído medio".

"El principal síntoma es la hipoacusia (déficit de audición), sin síntomas de dolor o supuración, y puede pasar desapercibida", y para paliar la hipoacusia y evitar las consecuencias a largo plazo, en las otitis serosas se recurre a la colocación de tubos de ventilación transtimpánicos para drenar el líquido del oído mientras la trompa madura.