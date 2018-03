Neumólogos lanzan una nueva credencial para recertificar sus competencias profesionales

5/03/2018 - 15:32

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica ha puesto en marcha la 'Validación Periódica De la Colegiación-Recertificación Separ' (VPC-R.SEPAR), una nueva credencial que combina el programa colegial de Validación Periódica de la Colegiación-Recertificación' (VPC) y la evaluación de las competencias profesionales de un neumólogo, en el que el Consejo General de Colegios Médicos (CGCOM) ha colaborado.

Así lo han presentando este lunes en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, todo ello en marco de su programa de 'Desarrollo Profesional Continuo' (DPC) en el que se mantendrá y certificará las competencia profesionales de los neumólogos.

Así esta nueva credencial tiene el objetivo de conseguir garantizar a la sociedad en general y al paciente en particular que los neumólogos disponen de VPC-R.SEPAR reúnen los estándares para ejercer como tales.

Además de garantizar a los médicos que ejercen como neumólogos y que se comprometan en este proceso que sus actos profesionales están avalados por las estructuras profesionales y en su caso por las administraciones sanitarias.

Por último, que los organismos co-reguladores de la profesión médica, los oficiales y las administraciones sanitarias puedan en todo momento utilizarla para rendir cuentas a la sociedad de "la calidad de actos médicos".

Todo ello es la "finalización de un proceso gestado" con la sociedad científica, convirtiéndose así en "la primera especialidad en disponer de una metodología y herramienta para la recertificación de los neumólogos sean o no miembros de la entidad", han señalado desde la entidad.

Así el presidente de la Fundación Educación Médica, Arcadi Gual, ha explicado que el DPC es "la mochila que llevan los médicos a lo largo de la carrera profesional", así en esta mochila "hay muchas cosas, como cursos, diplomas, actividades".

Sin embargo, el DP es "una foto fija, es una estructura marcada en el tiempo", ha matizado el presidente de la fundación, y ha continuado explicado que la recertificación "es simplemente decir que eres médico, lo haces bien y lo siguen haciendo bien".

Por otro lado, la directora de Calidad Asistencial de Separ, Francisca Lourdes Márquez, ha explicado que el proceso de solicitud de VPC-R.SEPAR se hace mediante una aplicación informática desde las páginas 'web' del Colegio de Médicos Solicitante, del CGCOM o Separ.

Dentro de ella los bloques son: buena 'praxis' colegial; valoración de salud que comprende un certificado médico oficial o Informe de salud laboral y un compromiso de estado de salud; vida laboral, y registro de actividades de DPC- DP de Separ.

EXIGEN AL MINISTERIO SER "LA TERCERA PATA"

Gual ha preguntado al ministerio si "podrán la tercera pata" en este proceso de recertificación, pues según ha señalado que tanto el CGCOM como los neumólogos "han traído un bombón" ante el ministerio, ya que este proceso de validación ha sido "un camino muy largo".

Asimismo, ha señalado a la Administración que "sí tiene vela en este entierro, pues son los que dan voz a los diputados"; por lo que indica que dicha entidad es "responsable de lo que hay que hacer; de que se sepa que se hace bien, y de que se haga".

En marco de todo ello, el doctor Gual ha explicado que la sociedad ha "demostrado estar preocupada por el paciente", pues entre las razones por las que los especialistas deben someterse a esta recertifiación se encuentra que "tanto los políticos como los médicos deben asegurar a la ciudadanía que su salud está en buenas manos", así como "hay que ser transparente, y hacer una credencial de formación".

Por su parte, el presidente del GGCOM, Serafín Romero, ha señalado este proceso "es algo que para muchos ha sido un camino largo, y lo sigue siendo, inclusive para esta tercera etapa, o tapa como decía el doctor Gual, pues estamos en casa de esta tapa y no hay ninguna figura visible por motivos de agenda".

Ha seguido insistiendo en que "por ahí andan creyendo que no vamos a ser capaces de hacerlo, y hoy estamos demostrando que sí. Además, ha puesto de manifiesto que "este entorno no puede ser parcial, no puede depender de la validación periódica, esto debe ser universal y extendible", casi obligatoria.