Experto cree que el 'lavado de cerebro' se centra en el control del comportamiento, pensamiento y de los sentimientos

5/03/2018 - 18:04

El jefe del Servicio Psiquiatría de la Red de Salud Mental de Álava y profesor asociado del departamento de Neurociencias de la UPV/EHU, Edorta Elizagarate, ha asegurado que el 'lavado de cerebro' se centra en el control del comportamiento, pensamiento, de los sentimientos y de la información.

Además, y durante el XXVI Curso Nacional de Actualización en Psiquiatría, el especialista se ha preguntado los motivos por los que tantos jóvenes de discreta vida se transforman en terroristas dispuestos a inmolarse.

"Se dice que no hay nada más fácil que condenar al malhechor pero nada más difícil que comprenderlo", ha dicho, para aludir a un artículo publicado por la revista 'Psychiatric Times' en el que se reflexionaba sobre las razones por las que jóvenes occidentales se incorporan al Estado Islámico y descartaba el factor religioso porque la inmensa mayoría de los 5 millones de musulmanes estadounidenses no siguen "semejante trayectoria".

"No parece que se pueda atribuir a la pobreza o a la falta de educación los asesinatos de los terroristas yihadistas. Continuamente se habla de combatir las causas socioeconómicas de fondo del terrorismo. Sin embargo la relación entre pobreza y poca educación con terrorismo no ofrece resultados concluyentes. Aunque la pobreza y la incultura no ayudan a la moderación no son causa ni necesaria ni suficiente de la radicalización extremista", ha comentado el experto.

A su entender, en algunos casos hay un componente de fragilidad mental que explica que estos jóvenes hayan llegado a sacrificar sus vidas por ideologías que meses antes les eran indiferentes. "El lema volteriano sobre los fanáticos del piensa como yo o muere es de triste actualidad. Requiere analizar el pensamiento dogmático, con sus componentes de simplificación excesiva y dicotomización", ha apostillado.

Dicho esto, Elizagarate ha avisado de que la lucha de quienes piensan que las creencias trascendentes son un derecho contra quienes lo ven como una obligación constituye la base del fanatismo. "La construcción como sujetos es un fenómeno complejo", ha puntualizado.

Y es que, según ha explicado, hay fases de la vida donde existe cuestionamiento, momentos complejos en la vida de cada cual a la búsqueda de coherencia y sentido, siendo la identidad lo que da sentido y continuidad al 'Yo'.

"Un encuentro religioso que ofrezca una ideología simplificada y una lectura del mundo absoluta que restablece fuerza y estima para su páramo de existencia y su sinsentido vital elimina, de repente la complejidad y el pensamiento no accede a matices. Surgen valores absolutos del bien y del mal y ese relato permite morir sin problemas, con garantía de vida eterna", ha argumentado el experto.

Definido el concepto de secta como "sectario, secuaz, fanático o intransigente de una idea o de una creencia", Elizagarate ha destacado tres rasgos de carácter: son sistemas totalitarios cuyas características principales son el control absoluto del individuo, la jerarquización extrema con fuerte represión de la disidencia o el simple disenso, y un componente milenarista que aspira a la renovación de los individuos; la secta provoca engaño, y la manipulación se caracteriza por dirigir a su antojo una persona, un grupo, hacer lo que uno desea y las técnicas de control mental o reforma del pensamiento o comúnmente llamadas lavado de cerebro que se centra en el Control del comportamiento, Control del pensamiento, Control emocional y Control de la información."

"Valores como la autonomía, libertad personal, la mirada crítica como elementos herederos de modernidad serán los mejores baluartes contra la pujanza reduccionista de identidad. La distancia crítica y los procesos múltiples de identificación aseguran la continuidad de nuestro 'yo', confieren autoestima y sustrae a la tentación de crear capullos protectores que nos separan de los otros y del mundo", ha zanjado.