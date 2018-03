Una prueba única de PSA para cáncer de próstata no salva vidas

Invitar a hombres sin síntomas a hacerse una única vez la prueba sanguínea del antígeno prostático específico (PSA) para la detección del cáncer de próstata no salva vidas, según los resultados de un gran estudio de cáncer de próstata llevado a cabo durante diez años por científicos financiados por Cancer Research UK, Reino Unido, y publicado este martes en 'Journal of the American Medical Association' (JAMA).

Investigadores de las Universidades de Bristol y Oxford descubrieron que la prueba de PSA en hombres asintomáticos detecta alguna enfermedad que probablemente no causaría ningún daño, pero que también deja de lado algunos cánceres de próstata agresivos y letales. Esto resalta los defectos de una sola prueba de PSA como una forma de detectar el cáncer de próstata, y muestra la necesidad de encontrar formas más precisas para diagnosticar el cáncer que debe tratarse.

El ensayo 'CAP', que abarcó casi 600 consultorios médicos en Reino Unido e incluyó a más de 400.000 hombres de entre 50 y 69 años de edad, es el ensayo más grande que se haya realizado para investigar el cribado del cáncer de próstata. El ensayo comparó a 189.386 hombres que fueron invitados a someterse a una prueba única de PSA con 219.439 hombres que no fueron llamados a la evaluación.

Después de un seguimiento promedio de diez años, hubo 8.054 (4,3 por ciento) cánceres de próstata en el grupo de detección y 7.853 (3,6 por ciento) casos en el grupo de control. Crucialmente, ambos grupos registraban el mismo porcentaje de hombres que mueren de cáncer de próstata (0,29 por ciento). No existe un programa nacional de detección del cáncer de próstata en Reino Unido, pero los hombres mayores de 50 pueden pedir a su médico de cabecera una prueba de PSA.

Más de 11.000 hombres mueren de cáncer de próstata cada año en Reino Unido. Aunque algunos cánceres de próstata son agresivos y letales, otros son clínicamente insignificantes y nunca provocarán daños o la muerte si no se detectan. Lo idóneo es que los cánceres de próstata agresivos sean identificados y tratados tan pronto como sea posible. Pero encontrar un cáncer que nunca haya causado daño a los hombres durante su vida puede tener un impacto grave en la calidad de vida, incluida la preocupación de un diagnóstico de cáncer, la posibilidad de infección después de una biopsia e impotencia e incontinencia después del tratamiento.

El autor principal de este trabajo, Richard Martin, científico de 'Cancer Research UK' en la Universidad de Bristol, Reino Unido, explica: "Nuestro gran estudio arrojó luz sobre un tema muy debatido. Descubrimos que ofrecer una sola prueba de PSA a hombres sin síntomas de cáncer de próstata no salva vidas después de un seguimiento promedio de 10 años".

"Los resultados ponen de relieve la multitud de problemas que plantea la prueba de PSA, causando ansiedad y tratamiento innecesarios al diagnosticar el cáncer de próstata en hombres que nunca se habrían visto afectados y que no han detectado cánceres de próstata peligrosos. 'Cancer Research UK' está financiando un trabajo que nos permitirá seguir a los hombres durante al menos otros cinco años para ver si hay algún beneficio a largo plazo para reducir las muertes por cáncer de próstata", agrega.

La coautora del estudio Emma Turner, científica de 'Cancer Research UK' en la Universidad de Bristol, apunta: "El cáncer de próstata es la segunda causa más común de muerte por cáncer en los hombres en Reino Unido. Ahora tenemos que encontrar mejores formas de diagnosticar cánceres de próstata agresivos que necesitan tratamiento temprano".

A LA BÚSQUEDA DE GENES DEFECTUOSOS

El doctor Richard Roope, experto en médicos de cabecera de 'Cancer Research UK', apunta: "La prueba de PSA es una herramienta contundente que no tiene en cuenta las sutilezas de la enfermedad y causa daños a los hombres. Este ensayo ilustra que necesitamos desarrollar herramientas más precisas si queremos salvar vidas de hombres".

Y añade: "La búsqueda de 'Cancer Research UK' para encontrar etapas tempranas de cáncer de próstata agresivo no ha terminado. Por ejemplo, estamos financiando investigaciones sobre genes defectuosos que hacen a algunos hombres más propensos a desarrollar cáncer de próstata y estudiar cómo estos genes podrían ayudar a los médicos a identificar a los pacientes que están en mayor riesgo".

"No recomendamos que la prueba de PSA se ofrezca rutinariamente a hombres sin síntomas. Sin embargo, si un hombre está particularmente preocupado por su riesgo de cáncer de próstata, debería mantener una conversación sobre su riesgo con su médico de cabecera", aconseja.

El Comité Nacional de Cribado de Reino Unido no recomienda la prueba de PSA para el cáncer de próstata, pero los hombres mayores de 50 años sin síntomas pueden solicitar la prueba según el Programa de Gestión del Riesgo de Cáncer de Próstata (PCRMP, por sus siglas en inglés). 'Cancer Research UK' está pidiendo que se actualice el PCRMP para reflejar la evidencia del ensayo CAP.