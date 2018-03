Tan solo un 5% de los casos de violencia de género denunciados son detectados desde Atención Primaria

8/03/2018 - 13:34

La coordinadora del Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer de Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la doctora Ana Rosa Jurado, ha alertado, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este jueves, que solamente un 5 por ciento de los casos de violencia de género denunciados son detectados desde Atención Primaria, lo que deja ver que existen "infradiagnóstico" de "uno de los grandes males de esta lacra en España" A su juicio, "es un dato altamente preocupante que nos orienta sobre la prioridad que supone mejorar la detección e intervención inicial en estos casos". Por ello, demandan, para superar estos déficits, conseguir especialización de los médicos de Familia en la detección y atención de estos problemas, así como en la formación de equipos multidisciplinares con profesionales de Trabajo Social y Psicología.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La sociedad médica, que reivindica el papel que las mujeres tienen dentro de la sociedad, recuerda que son los médicos de Atención Primaria lo que ofrecen el primer nivel asistencial como un lugar de apoyo y guía para todas las usuarias del Sistema Nacional de Salud que sufren violencia de género.

"Desde SEMERGEN queremos que las mujeres consideren la Atención Primaria como el nivel asistencial más favorable para compartir su experiencia de maltrato. Este tipo de violencia es un problema de salud que debe ser abordado desde la Medicina de Familia como tal, sin pensar únicamente en las derivaciones judiciales, policiales o de otro tipo", ha señalado el doctor José Luis Llisterri, presidente de SEMERGEN.

Asimismo, ha recordado que "sólo desde la redefinición de los roles familiares y sociales, la superación del machismo como modelo cultural y social, la eliminación del abuso de poder como forma de relación, el compromiso político y social y el afrontamiento decidido de la desigualdad de género podremos superar la brecha que existe hoy en día entre mujeres y hombres".

En este sentido, el doctor Carlos San Martin, coordinador del Grupo de Trabajo de Sexología de SEMERGEN, afirma que se echa de menos el liderazgo del Ministerio de Sanidad en la formación de los profesionales para la detección e intervención de la violencia de género.

Asimismo, "las facultades de Medicina no incluyen formación específica y detallada de este problema, y en el aprendizaje de los MIR no se tiene muy en cuenta, a pesar de que es una de las causas de mayor morbimortalidad en las mujeres por debajo de 40 años", denuncia. Estas carencias, concluye, "hacen que el médico no se sienta siempre seguro en el abordaje de la violencia de género y no sepa muy bien cómo hacerlo, perdiendo incluso la oportunidad de detectar precozmente nuevos casos".