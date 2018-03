Gotel lanza una campaña para sensibilizar sobre los primeros síntomas del cáncer linfático

12/03/2018 - 14:03

El Grupo Oncológico para el Tratamiento y Estudio del Linfoma (GOTEL) ha lanzado la campaña 'Qué le pasa a Pepe?' para sensibilizar sobre los primeros síntomas del cáncer linfático, un tumor que "pasa desapercibido no sólo por la sociedad sino por los circuitos de Atención Primaria, y que ha perdido interés entre las nuevas generaciones de oncólogos", han expresado.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Así, la campaña '¿Qué le pasa a Pepe?' es un vídeo animado que cuenta la historia de un paciente con linfoma No Hodgkin que, tras meses con los mismos síntomas, decide acudir al médico.

Con este vídeo divulgativo, que tiene una duración de "poco más" de un minuto, el grupo tiene el objetivo de "mejorar el conocimiento social" sobre la enfermedad y alentar a los nuevos oncólogos a que se dediquen a esta especialidad.

"Pepe es un perfil de paciente al que, desgraciadamente, se diagnostica el cáncer linfático de forma tardía", explica el presidente del GOTEL, Mariano Provencio; así el protagonista es un hombre de 60 años que presenta algunos síntomas que podrían responder a un linfoma tipo No Hodgkin, como pérdida de peso inexplicable, sudoración, fatiga inusual, sarpullidos y, un bulto indoloro, el síntoma más visible del linfoma.

"El problema es que no existe la concienciación suficiente sobre qué es el linfoma y cuando el organismo da estas primeras voces de alarma no se les suele no dar importancia", ha señalado el doctor Provencio.

Así, el linfoma "va pasando desapercibido" y el diagnóstico suele darse en estadios ya más avanzados, ya que el 80 por ciento de los pacientes de linfoma folicular son detectados en el estadio III o IV.

"La recomendación que podemos hacer es que cuando una persona como Pepe se note un bulto en alguna parte del cuerpo, en especial en cuello, axilas, ingles consulte inmediatamente con su médico. Y recordar que en los linfomas estos 'bultos' casi nunca son dolorosos", ha aclarado.

Este bulto es el que hace que "Pepe se preocupe finalmente y decida acudir a Juan, un oncólogo especialista en linfoma y segundo protagonista del vídeo".