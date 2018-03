Las farmacias de Canarias son las que más facturan al SNS, tres veces más que las de Navarra, que son las que menos

12/03/2018 - 18:44

La facturación media de las oficinas de farmacia al Sistema Nacional de Salud (SNS) es de unos 463.639 euros anuales, pero las que más facturan son las de Canarias, con unos 668.161 euros, tres veces más que las de Navarra, que tienen la facturación más baja (221.632 euros).

Así se desprende de los datos del informe 'Radiografía de la farmacia anual de 2017' de la asociación de empresarios de farmacia Adefarma, obtenidos a partir del gasto farmacéuticos público a través de receta remitido por las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Las farmacias canarias son las que tienen más facturación y más recetas del SNS, seguidas de las de Murcia (con 606.033 euros de media), País Vasco (585.397), Asturias (561.320), Cantabria (553.790), Comunidad Valenciana (524.986), Galicia (517.809) y Extremadura (468.528).

Ya por debajo de la media nacional están Baleares (459.415), La Rioja (459.206), Andalucía (454.251), Cataluña (449.412), Aragón (434.014), Madrid (417.430), Castilla-La Mancha (389.566) y Castilla y León (364.006).

De media, las farmacias españolas facturaron un 2,6 por ciento más al SNS por la retirada de fármacos financiados, unos 11.700 euros más de media, pero pese a ello los datos no señalan un avance significativo y, de hecho, Asefarma prevé una evolución a la baja para 2018 dado que "va a ser el periodo en el que se van a aplicar los nuevos precios de referencia, que no estuvieron en vigor en 2017".

Asimismo, la mayoría de las farmacias incrementaron muy poco su número de recetas, pasando de 41.098 en 2016 a 41.414 el año pasado, un 0,77 por ciento y 316,61 recetas más. mientras que la de Madrid de 36.501,34 llega hasta 36.856,92, un 0,97% mas y 355,58 recetas.

Las que mas recetas facturan son las de Canarias, con más de 61.000 recetas, después las de Murcia (53.100) y las de Asturias (47.500). Las que menos facturan serían Navarra, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

"La farmacia en el año 2017 es cierto que creció en términos de facturación pero no lo suficiente porque empresarialmente los números no cuadran con el SNS y la venta libre no acaba de despegar, otras actividades como la industria o la distribución puede que hayan crecido menos pero tienen más posibilidades de revertirlo tales resultados por diferentes posibilidades de desarrollo en otros ámbitos y de maneras diversas", según reza el informe.