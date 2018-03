La Eurocámara aprueba el traslado de la EMA a Ámsterdam pero exige que se cumplan los plazos

15/03/2018 - 18:21

El pleno de la Eurocámara ha aprobado este jueves en Estrasburgo la ley que permite el traslado de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) de Londres a Ámsterdam debido a la salida de Reino Unido de la UE, a la vez que ha exigido a la Comisión Europea y las autoridades holandesas que cumplan los plazos previstos para la finalización del nuevo edificio que albergará la sede.

BRUSELAS 15 (EUROPA PRESS)

La resolución, que ha sido respaldada por 507 votos frente a 112 en contra y 37 abstenciones, pone el acento en la necesidad de que la nueva localización temporal esté lista "no más tarde del 1 de enero de 2019", mientras que el traslado a la sede definitiva -actualmente en construcción- no debe producirse después del 16 de noviembre de 2019.

"Somos conscientes del riesgo de retraso en la construcción del nuevo edificio Vivaldi en Ámsterdam, puesto que podría afectar al trabajo de la agencia, y esto es precisamente lo que queremos evitar", ha asegurado el ponente parlamentario Giovanni La Via, del grupo popular europeo.

La Eurocámara ha añadido ciertas condiciones al texto legislativo para asegurarse de que se respetan los plazos previstos y por las cuales las autoridades de Países Bajos y la Comisión deberán "informar sobre el progreso de los trabajos de construcción cada 3 meses".

"Los Estados miembros no deberían esperar que el Parlamento Europeo únicamente dé el visto bueno a todas las decisiones. Lamentamos que no se haya respetado el papel de colegislador, y esta es la razón por la que queremos llevar esta decisión a un trílogo" entre la Comisión, el Consejo y la Eurocámara, ha dicho La Via.

Tras esta votación, los eurodiputados podrán empezar esa negociación informal a tres bandas con el Consejo y la Comisión para alcanzar un acuerdo sobre la nueva sede de la EMA.