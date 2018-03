La 66ª edición de la Marea blanca "abraza" el Hospital Niño Jesús

Madrid, 18 mar (EFE).- La Marea blanca en defensa de la sanidad pública ha celebrado hoy la 66ª edición de sus protestas contra los recortes sanitarios con un "abrazo" con el que ha rodeado al Hospital Infantil Niño Jesús, que tiene 140 años de historia y está considerado como la cuna de la especialidad de Pediatría.

Este hospital, "referente para la atención infantil a nivel estatal", al que llegan niños con patologías graves desde otras regiones, "no está siendo debidamente gestionado por los administradores políticos" y se ha convertido en "símbolo de la desidia que no evita tampoco aplicar recortes a la población infantil", según los convocantes de la protesta.

El hospital atiende 1.900 consultas diarias; 90.000 niños cada año en el servicio de urgencias y 19.000 ingresan cada día, explican en el manifiesto leído hoy.

"Así nos encontramos con que ha visto reducido su personal en 9% desde 2011 hasta 2017; la plantilla de 1.182 profesionales y trabajadores no sanitarios ha perdido 98 trabajadores contando en la actualidad con 1.084", añade el escrito.

Además de reducir las camas "un 7%, pasando de 180 en 2011 a 168 en 2018", aseguran que hay "una trampa en la plantilla orgánica", con muchos trabajadores con contratos eventuales "sin todos los derechos que les corresponde", según la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública (Medsap).

Durante los fines de semana y las noches "no dispone de especialistas de Otorrino ni de Oftalmología; solo hay un Técnico de Radiodiagnóstico en el Servicio de Radiología que da lugar, en numerosas ocasiones, a grandes esperas" para una radiografía, agregan.

"Falta personal administrativo los fines de semana", y además el Servicio de Psiquiatría tiene "importantes deficiencias en sus instalaciones, que unidas a la también falta de personal han originado más de un incidente, poniendo en peligro a los trabajadores", continúa el manifiesto.

"Aprovechamos para denunciar la cada vez mayor falta de pediatras, empezando por retirarlos de los centros de salud, y el desmantelamiento de servicios tan importantes cómo el de Patología Ocular Grave en niños que era también de referencia nacional e internacional y que está siendo desmantelado", aseguran.

En definitiva, "la salud infantil no admite recortes", y no se puede hacer de la sanidad "un elemento mercantil", coreaban los participantes tras la ya tradicional pancarta en la que se podía leer "La sanidad pública no se vende, se defiende".