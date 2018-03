La EPOC es la tercera causa de años vividos con discapacidad a partir de los 50 años, según estudio

A este respecto, el neumólogo del Hospital de Alta Resolución de Loja, en Granada, Bernardino Alcázar, ha subrayado que "siempre podemos ofrecer a los pacientes tratamientos que mejoren su calidad de vida y su pronóstico a largo plazo".

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es la tercera causa de años vividos con discapacidad a partir de los 50 años, según el estudio Global Burden of Disease, lo que destaca la importancia de crear conciencia sobre esta patología, su mortalidad asociada y el impacto que tiene en el día a día de los pacientes.

El especialista ha ejercido de moderador en el simposio 'Actualización en doble broncodilatación: ¿todas las combinaciones LAMA/LABA tienen una eficacia similar?', que se ha llevado a cabo en el marco del 44º del Congreso de la Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur (Neumosur), que ha reunido alrededor de 300 especialistas en Almería.

Durante el encuentro se han abordado todos los aspectos relacionados con las enfermedades respiratorias, con especial presencia de enfermedades intersticiales del pulmón y las últimas novedades de las cirugías torácicas, que tienen gran prevalencia y son en muchos casos crónicas.

"Por ejemplo, en el caso de la EPOC, desde que el paciente es diagnosticado hasta que fallece pueden transcurrir 20 años o más durante los cuales no deja de tener síntomas", ha destacado el especialista.

EFICACIA DE LAS COMBINACIONES LAMA/LABA

En cuanto a las combinaciones LAMA/LABA, el doctor ha señalado que no todas son igualmente efectivas, algo que avala un estudio, presentado durante la reunión anual de CHEST del American College of Chest Physicians en Toronto en noviembre de 2017 y publicado en la revista científica Advances in Therapy.

"Siendo la EPOC una enfermedad tan prevalente, tenemos diferentes grupos terapéuticos para tratar a los pacientes y uno de los grupos que más se utiliza son los broncodilatadores. Su empleo de forma conjunta es la piedra angular del tratamiento de esta enfermedad", ha asegurado el facultativo, quien ha añadido que, hasta la fecha, había una sensación de que "todos eran prácticamente similares".

Sin embargo, en este trabajo, en el que han participado 44 pacientes españoles con EPOC (de un total de 236 pacientes), compara por primera vez dos broncodilatadores; dos combinaciones fijas de un antagonista muscarínico de acción prolongada (LAMA) con un agonista-beta2 de acción prolongada (LABA), administradas una vez al día _Anoro Ellipta (umeclidinio/vilanterol, UMEC/VI) y Spiolto Respimat (tiotropio/olodaterol, TIO/OLO)_, en pacientes sintomáticos con EPOC.

Los resultados han demostrado la superioridad de UMEC/VI frente a TIO/OLO en función pulmonar, con una diferencia entre tratamientos de 52 ml en el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV) valle en la semana ocho (UMEC/VI 180 ml frente a TIO/OLO 128 ml; IC de 95%: 28, 77; p<0,001).

Además, en este estudio se ha señalado que un porcentaje mayor de pacientes responde más a Anoro que a Spiolto. "Ahora se trata de investigar qué factores hacen que un paciente responda así con un fármaco en vez de con otro", ha insitido el doctor Alcázar.

Así, para el especialista resulta claro que dentro de unos años estarán disponibles datos de genética que ayudarán a decidir qué tratamiento es más aconsejable para cada paciente y eso permitirá que se pueda recurrir a una terapia personalizada en EPOC.