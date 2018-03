El cáncer colorrectal es el tumor más frecuente en España, pero no el más conocido socialmente, según encuesta

El cáncer colorrectal es el tumor más frecuente en España, pero no el más conocido socialmente, según la 'II Encuesta sobre el conocimiento del cáncer colorrectal a público general' promovida por la Fundación Merck Salud y presentada en el marco del mes mundial del cáncer de colon.

Según los resultados del mismo, el término cáncer es reconocido por prácticamente toda la población como una enfermedad grave, pero destaca el desconocimiento de este tipo de cáncer, que ocupa la cuarta posición, por detrás de los de mama o cáncer de pulmón.

"Por ello es preciso seguir insistiendo en la difusión de mensajes y en campañas de detección precoz que pueda reducirse el impacto de la enfermedad en su vida", ha señalado la presidenta ejecutiva de la Fundación Merck Salud, Carmen González Madrid.

Por su parte, el vicepresidente de la Real Academia Nacional de Medicina y catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, Eduardo Díaz-Rubio, ha destacado la preocupación de que este cáncer sea aún poco conocido y ha referido a las campañas de concienciación hechas, tanto del cáncer de mama como de pulmón, como factores que influyen en que estos tengan un mayor reconocimiento social.

En la misma línea, el especialista se ha referido a la necesidad de "implementar campañas de cribado". Y es que según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 2018, basado en datos de Globocan y de Redecan, se aprecia una tendencia hacia una mayor incidencia de este cáncer, que ya se sitúa como primera causa de cáncer en España (casi 35.000 nuevos casos al año), y el segundo tumor más mortal (más de 15.000 casos).

El profesor ha subrayado, además, la importancia de un diagnóstico más temprano, con los que "se conseguiría detectar tumor aún no malignizado y elevar notablemente la supervivencia". Actualmente, "solo el 15 por ciento de los casos de cáncer colorrectar se detectan en un estadio primario", ha afirmado Díaz-Rubio.

Para concluir su intervencion, el especialista ha pedido que exista una "mayor información" tanto sobre el diagnóstico, como del tratamiento del cáncer colorrectal, con lo que se busca "una mayor adherencia a los programas de cribado ya existentes".

CONOCIMIENTO EN EL TRATAMIENTO

De la encuesta también se desprende que 3 de cada 5 conocedores de este cáncer no es capaz de mencionar ningún tratamiento para esta enfermedad, siendo la quimioterapia y la cirugía los recursos terapéuticos más conocidos.

En cuanto a la existencia de biomarcadores oncológicos solo la mitad de los encuestados conoce el término, cifra aún más baja (18%) al ser preguntados acerca de la biopsia líquida, lo que "pone de manifiesto que todavía hay mucho camino que recorrer en cuanto a información social se refiere", ha indicado el doctor Díaz-Rubio.

El conocimiento que existe sobre el cáncer colorrectal aumenta, según la encuesta, con la edad, por lo que quienes están en edad de hacerse colonoscopias (indicadas a partir de los 50 años).

FALSOS MITOS

Según ha destacado el presidente de la Asociación de Pacientes EuropaColon, Emilio Iglesia Castro, "ésta es una enfermedad estigmatizada, ya que la mayor parte de los pacientes la oculta, incluso cuando sobreviven a ella; y los medios de comunicación no le ofrecen una cobertura informativa acorde con su trascendencia".

En el ámbito de los 'falsos mitos', la población parece estar bien informada, diferenciando correctamente lo cierto y lo no, salvo en el caso del consumo de carne roja y su relación con el cáncer, algo que, según el profesor Díaz-Rubio "no tiene evidencia científica que el no consumo de carne roja disminuya la probabilidad de padecer cáncer de colon".

Por último, la encuesta señala que la mayor parte de personas refiere a su médico para informarse sobre la enfermedad (93%), seguido de Internet (33%) y las asociaciones de pacientes (27%).