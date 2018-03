Pacientes demandan una unidad de trastornos de la conducta alimentaria en cada hospital madrileño

21/03/2018 - 14:09

Enlaces relacionados Ciudadanos preguntará a Del Busto por las medidas educativas para abordar los trastornos de la conducta alimentaria (9/11)

La vicepresidenta de la Asociación para la Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa (ADANER), Juana Martín Manchado, ha demandado la creación de una unidad de trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en cada hospital madrileño.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Y es que, a pesar de que hay recursos específicos de tratamiento para TCA en Madrid, dispositivos específicos de ingreso, hospitales de día y atención ambulatoria, las plazas "no son suficientes" y "no todo el mundo" llega a los dispositivos específicos.

"En un trastorno psicológico como es este, lo difícil en la seguridad social es acceder a un tratamiento psicológico y quien lo consigue no tiene la frecuencia necesaria, no son suficientes 15-20 minutos, una vez al mes. Este es un hándicap al que no solo nuestras/os afectadas/os se enfrentan, sino la población en general", ha dicho.

Por ello, ha solicitado una unidad en cada hospital madrileño, con ingresos, hospital del día, con tratamiento multidisciplinar de psiquiatría, psicología y endocrinología, así como dispositivos de corta y media estancia para pacientes crónicos. Del mismo modo, ha pedido que se cuente con la familia en los tratamientos, porque todos están "en el mismo barco" y necesitan apoyo para entender este trastorno y poder ayudarles.

"Cuando las familias nos enteramos que nuestro familiar padece un TCA, el mundo se nos viene encima, aparece la culpa, la angustia, no saber como actuar, no saber dónde acudir, te sientes perdido, encima la persona afectada no se deja ayudar. Se levanta un muro entre ambos que si no tienes ayuda profesional es muy difícil de derribar. Lo primero que se nos ocurre es intentar que coman, y coman y la comida es la punta de iceberg. Es un trastorno emocional en el que el control de la comida es la estrategia que encuentran para controlar su vida y les genera tanto sufrimiento que si esto lo supieran cuando empiezan, no seguirían", ha dicho.